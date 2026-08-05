Así avanza la agenda del presidente electo De La Espriella y su Vicepresidente en Barranquilla

Por más de 2 horas permanecieron reunidos el presidente electo Abelardo De La Espriella, su vicepresidente, José Manuel Restrepo y el senador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, en la sede de la firma de abogados del futuro mandatario.

El motivo de la reunión giraría, entre otros temas, alrededor del paquete de decretos que presentará el nuevo Gobierno este 7 de agosto.

A las 9:30 de la mañana arrancó el encuentro con la llegada del Vicepresidente electo Restrepo y el congresista Enrique Gómez, quienes arribaron en el mismo vehículo a la sede donde funciona la firma de abogados de De La Espriella, en la calle 75 con carrera 55, en el norte de Barranquilla.

Más de dos horas completó la reunión en la que se estarían discutiendo, entre otros temas, la presentación del paquete de 90 decretos que presentará el Gobierno entrante este 7 de agosto.



Hay que recordar que este martes el presidente electo anunció desde Barranquilla los nombramientos del general en retiro Jesús Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional, y del general en retiro Norberto Mujica para la subdirección de la institución, que operará desde la capital del Atlántico.

Todo esto en el marco del encuentro que sostuvo De La Espriella con los alcaldes de las ciudades principales y la confirmación que desde el sábado 8 de agosto se pondrá en marcha su estrategia de Bloques de Seguridad Urbana contra la criminalidad.