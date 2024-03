Comerciante denuncia que lo extorsionaron delante de policías y estos no lo protegieron

Leonardo Cuentas es el comerciante que, visiblemente molesto, decidió romper el silencio y denunciar a través de un video en redes sociales la extorsión de la que dice estar siendo víctima en su negocio, La terraza de Leo, ubicada en el sur de Barranquilla.

Cuentas narró que este fin de semana unos hombres llegaron hasta su establecimiento de comercio, en el barrio Los Girasoles, y le ordenaron unas cervezas; sin embargo, cuando él les atendió, uno de ellos le advirtió que si no pagaba una extorsión, lo matarían.

Pero la historia no acaba ahí. Según el comerciante, policías del cuadrante, incluido uno apellido Barrera, llegaron al negocio y al parecer fueron testigos de las amenazas, pero no lo defendieron, sino que amenazaron con detenerlo si él seguía alterado y ofuscado por la extorsión. Aseguró que los uniformados dejaron escapar a los supuestos extorsionistas.

"Y entonces, delante de ellos (los policías), dijeron que si yo no pagaba la extorsión, me mataban. Y el señor Barrera dijo que me iba a poner preso a mí, si yo hacía algo contra los hombres. ¿Puede ser justo que la Policía del territorio no proteja mi negocio, sino que me diga que me quede callado o me mete a la UPJ?", contó el comerciante.

Dados los graves señalamientos, el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que el caso está siendo analizado por la institución para determinar si hubo irregularidades o fallas por parte de los uniformados.

"Se ha destacado un grupo con el fin de establecer un análisis que nos permita identificar si hay motivos fundados para generar una investigación disciplinaria o penal ante estos hechos", indicó el oficial.

"Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier comportamiento irregular en nuestro servicio de Policía, a través de nuestra línea de emergencia 123 y nuestros canales de la oficina de atención al ciudadano", concluyó.