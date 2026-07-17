Controlan fuerte incendio forestal en el Vía Parque Isla de Salamanca: dejó 40 hectáreas afectadas

Al menos 70 unidades de diferentes especiales de Atlántico y Magdalena fueron necesarias para controlar completamente este viernes el fuerte incendio forestal que, durante 24 horas, afectó la zona occidental del Vía Parque Isla de Salamanca, conocida como Caño Valle, y que también cubrió bajo una espesa capa de humo al norte de Barranquilla.

El encargado de confirmar por sus redes sociales que la emergencia fue atendida en su 100% fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien agradeció el trabajo articulado de los cuerpos de Bomberos, los brigadistas del Parque, las autoridades de la jurisdicción del Magdalena, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional y los organismos de socorro.

“Hoy más que nunca debemos entender el valor de este pulmón ambiental y de los miles de animales que lo habitan. Cada quema destruye vida, afecta este ecosistema y pone en riesgo la salud de miles de personas. ¡No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir! Hago un llamado a las autoridades competentes para hacer mesas de trabajo y tomar acciones más concretas en el cuidado de la isla”, escribió el mandatario.

La autoridad ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, también se pronunció por sus redes sociales: “El incendio en la Vía Parque Isla de Salamanca fue liquidado al 100 %. Agradecemos el trabajo articulado de todas las entidades que hicieron posible esta respuesta y recordamos a la ciudadanía evitar las quemas, ingresar por senderos autorizados y reportar de inmediato cualquier señal de incendio a las autoridades”, escribieron.



Cabe resaltar que para mitigar la emergencia fue utilizado un sistema Bambi Bucket en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial, que ejecutó más de 28 descargas, con un total de 6.825 galones de agua y más de 20 galones de líquido retardante.

Adicionalmente, la Alcaldía de Barranquilla hizo presencia en la zona del incendio con mercados e implementos para cuidar la salud de 50 familias residentes en el área de esta emergencia.

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“En este momento estamos desde el lugar donde se estaba presentando el incendio, conocido como Caño Valle, ha sido liquidado el incendio con la participación de los brigadistas del Vía Parque Isla de Salamanca y demás autoridades. La rápida intervención evitó una propagación de las llamas cercana a las 200 hectáreas. Ahora mismo, 40 de ellas resultaron afectadas”, fueron las palabras de Edwin Traslaviña, jefe del Vía Parque Isla de Salamanca.