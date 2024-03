Controversia en Santa Marta por hundimiento de proyecto para afrontar escasez de agua

La falta de agua es una problemática histórica y estructural en Santa Marta, sin embargo, el fenómeno de El Niño y la temporada de Semana Santa hacen que la carencia del líquido se agudice, por las condiciones climáticas y el alto flujo de visitantes. Por tal razón, se hace necesario buscar alternativas para suplir la necesidad en los diferentes sectores de la ciudad.

La alternativa que buscaba la Alcaldía de Santa Marta era mediante un proyecto comprometer cerca de 300 millones de pesos de la Localidad 2 para contratar carrontanques que llevarían agua a los sectores más afectados de esta zona de la ciudad. Sin embargo, dicha iniciativa fue hundida por el voto negativo de 9 ediles.

La administración Distrital lamentó lo ocurrido y expuso a los ediles que se opusieron a la iniciativa: “Lamentablemente, esta decisión, resultado de una votación mayoritaria, ha sido desfavorable para la aprobación del proyecto. Carmen Anaya Julio, Ledismina Aguilar Maturana, Tomás Aranda Medina, Luis Cerchar Frías, Efraín Castillo Pérez, Víctor Noguera Morales, Germán Ossio Carrillo, Ríchar Olmos Villalobos y Jesús Pinedo Oviedo, fueron los ediles que se opusieron a esta iniciativa”, se lee en un comunicado.

Blu Radio contactó a Víctor Noguera, uno de los ediles que votó negativo el proyecto, quien explicó los motivos de si voto negativo por el proyecto: "Siempre apoyamos las iniciativas a favor de los samarios de la Localidad 2. Pero en este caso puntual hay que dejar claro que la problemática del agua toca a todos los sectores, sin embargo, el proyecto que radicó la administración no incluyó a muchos barrios de estrato 1 y 2, que hoy también están afectados por la falta de agua, y a estos hogares no les iba a llegar los carrotanques. Aquí no se puede pretender darle solución a unos sí y a otros no", aseguró Víctor Noguera, Edil de la Localidad 2.

Publicidad

Por su parte, Alfredo Leal, presidente de la JAL 2, resaltó que desde la mesa directiva que lidera se buscó defender este proyecto: “Se hizo el estudio de este proyecto con anticipación, en los tiempos estipulado por la ley, pero ninguno de los ediles que votaron negativo expusieron su criterio con el propósito de sacar adelante esta iniciativa a favor de todos los samarios. Aquí se le negó la posibilidad de una alternativa para contrarrestar la falta de agua, y más aún en temporada de Semana Santa”, afirmó.

En medio de esta controversia, el gremio de comercio de la ciudad mostró su preocupación, entre otras cosas, debido a que en la Localidad 2 se ubican zonas como el Mercado Público y el Centro de Santa Marta, donde se concentra gran parte del comercio local.

Publicidad

“Estamos preocupados por esta situación, sabemos que el agua es un problema estructural, pero debemos saber afrontarlo y más en temporada turística como Semana Santa. Para las 2 de la tarde hay una mesa de trabajo con la Alcaldía y demás autoridades para establecer un plan de contingencia, sin embargo, como gremio nuestros afiliados ya tienen alternativas para en caso de ser necesario poder brindarles un buen servicio a todos los visitantes, como siempre dejaremos bien a Santa Marta”, afirmó a Blu Radio, Aura García, presidente ejecutiva de Fenalco Magdalena.

Durante esta semana se espera que lleguen más de 350.000 turistas, según informó Cotelco Magdalena, por lo que se espera una solución efectiva por parte de la Alcaldía de Santa Marta. Mientras esto ocurre, los comerciantes y los samarios seguirán pagando con sus recursos los carrotanques de agua para no padecer, mientras sigue llegando el recibo de un pésimo servicio.