Córdoba avanza en transición energética con el Parque Solar INTI II

El departamento de Córdoba se prepara para poner en funcionamiento el Parque Solar INTI II, un proyecto de URRÁ S.A. E.S.P. que avanza en un 87,9 % de construcción y que entrará en operación a finales de este año.
Ubicado en el municipio de La Apartada, a pocos kilómetros de la subestación Caucasia, el parque contará con 18.600 paneles solares, 39 inversores y dos centros de transformación, que en conjunto alcanzarán una capacidad instalada de 9,9 megavatios.
Una vez entre en funcionamiento, se estima que generará cerca de 20 gigavatios-hora de energía renovable al año, suficientes para abastecer a más de 8.000 hogares colombianos.
El Proyecto Solar INTI II, ubicado en La Apartada, Córdoba, avanza con un 87,9 % de ejecución.
Con una capacidad instalada de 9,9 MWac, se prepara para aportar energía solar fotovoltaica de última generación, reafirmando el compromiso de URRÁ con la transición energética.
Este proyecto no solo representa un paso hacia la diversificación de la matriz energética del país, sino también una alternativa concreta para reducir las emisiones contaminantes y garantizar un suministro eléctrico confiable en el Caribe.
La conexión al Sistema Eléctrico Nacional se realizará mediante una línea de 13,2 kV, asegurando eficiencia y estabilidad en la distribución.
Además del desarrollo energético, este proyecto ha generado 132 empleos, de los cuales 60 corresponden a talento local, 59 a personal de la región y 13 a trabajadores de alcance nacional, según la empresa URRÁ.