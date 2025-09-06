Publicidad

Córdoba avanza en transición energética con el Parque Solar INTI II

Córdoba avanza en transición energética con el Parque Solar INTI II

Se estima que el Parque Solar INTI II de Córdoba generará energía para más de 8.000 hogares desde finales de 2025.

El Proyecto Solar INTI II
El Proyecto Solar INTI II
Foto: @Urragenerador
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 11:42 a. m.

El departamento de Córdoba se prepara para poner en funcionamiento el Parque Solar INTI II, un proyecto de URRÁ S.A. E.S.P. que avanza en un 87,9 % de construcción y que entrará en operación a finales de este año.

Ubicado en el municipio de La Apartada, a pocos kilómetros de la subestación Caucasia, el parque contará con 18.600 paneles solares, 39 inversores y dos centros de transformación, que en conjunto alcanzarán una capacidad instalada de 9,9 megavatios.

Una vez entre en funcionamiento, se estima que generará cerca de 20 gigavatios-hora de energía renovable al año, suficientes para abastecer a más de 8.000 hogares colombianos.

Este proyecto no solo representa un paso hacia la diversificación de la matriz energética del país, sino también una alternativa concreta para reducir las emisiones contaminantes y garantizar un suministro eléctrico confiable en el Caribe.

La conexión al Sistema Eléctrico Nacional se realizará mediante una línea de 13,2 kV, asegurando eficiencia y estabilidad en la distribución.

Además del desarrollo energético, este proyecto ha generado 132 empleos, de los cuales 60 corresponden a talento local, 59 a personal de la región y 13 a trabajadores de alcance nacional, según la empresa URRÁ.

