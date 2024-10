Crimen de rector en Sucre: su hijastro confesó y dijo estar dispuesto a pagar con cárcel

Este martes continuó en Sucre la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los capturados por la desaparición y muerte del rector de la Institución Educativa de Gavaldá, Armando Luis Rivero Manjarrez; crimen que estaría a punto de esclarecerse con la fría confesión que recién hizo el hijastro de la víctima.

En medio de la diligencia, el capturado Yofran Orozco Perea rompió el silencio y confesó públicamente que él era el responsable de la muerte de su padrastro, con quien convivió desde que era un adolescente y su mamá decidió formalizar su unión marital con el rector.

Frente a la jueza de control de garantías que lleva el caso, Orozco leyó un documento que, según dijo, escribió con su puño y letra “para tener claridad sobre lo que iba a decir”, y afirmó que está dispuesto a pagar con cárcel el crimen que cometió.

"Yo solicité romper el silencio, no fui obligado, no fui amenazado (...) cabe aclarar que este homicidio no quedará impune, que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error con una condena significativa en establecimiento de reclusión intramural", expresó.

Publicidad

Aunque dejó ver que son varios los involucrados en este asesinato, aseguró que su madre ni su hermana tuvieron algo que ver en la muerte. De hecho, pidió que su mamá, detenida por este sonado caso, más bien sea reconocida como víctima.

"Que también quede en voz pública la total y absoluta inocencia de mi madre, Juana Pérez Amud, y de mi hermana Tania Marcela Orozco Perea, las cuales jamás participaron y mucho menos ocultaron algún suceso relacionado con este homicidio. Ella también es víctima y quiereo y espero que se le reconozca tal condición", agregó.

Publicidad

Yofran, quien según la Fiscalía tendría algunos intereses económicos sobre las propiedades del rector, empezó su confesión pidiendo perdón públicamente a Dios, a la familia de la víctima, a la institución educativa que esta representaba, al gremio de docentes de Sucre y al pueblo ovejero que hoy llora la partida de Rivero.

Vale anotar que la audiencia, en la que la Fiscalía ha pedido cárcel para Yofran, continúa el viernes 25 de octubre, a las 2:00 de la tarde.