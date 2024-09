Cuatro heridos, 145 árboles caídos y riegos por colapsos tras vendaval en Barranquilla

Con la salida del sol avanza el balance preliminar de los daños que dejó el paso del vendaval que este lunes 16 de septiembre afectó a Barranquilla y a más de 10 municipios del departamento del Atlántico.

Lo primero para señalar es que producto de los fuertes vientos no se presentaron pérdidas humanas, según confirma el alcalde de Barranquilla. A propósito de esto, el equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo está realizando los trabajos de censo y revisión, mientras que aún hay varios árboles caídos en las calles.

"Hemos estado trabajando exhaustivamente toda la noche con el equipo de la Alcaldía de Barranquilla , empresas de prestación de servicios públicos y organismos de socorro de la ciudad para identificar y atender afectaciones en las 5 localidades, como caídas de árboles y postes, daños en redes eléctricas y voladuras de techos", explicó el mandatario a través de su cuenta de X.

Barranquilleros, les informo que, gracias a Dios, tras las fuertes lluvias y ráfagas de viento de la noche del lunes, no se registraron pérdidas humanas.



Sin embargo, en horas de la madrugada de este martes se registró la muerte de un hombre, que aún no ha sido identificado por la Policía, quien murió producto de una descarga eléctrica que recibió, al parecer, luego de tomar parte de un cableado eléctrico que se encontraba en el suelo, tras el fuerte vendaval registrado en todo el Atlántico.

Al menos así lo confirmaron moradores del barrio Las Mercedes, a la altura de la calle 79 con carrera 38, cuyo hombre murió en el lugar de los hechos dada la gravedad de las quemaduras que habría registrado en gran parte de su cuerpo.

Además, hay cuatro personas de una misma familia que resultaron heridas, esto en el barrio Lucero al suroccidente de Barranquilla, pues producto de los vientos , no solo voló parte de su techo, sino que también se resquebrajó una de las paredes. No obstante, esto no pudo ser advertido a tiempo por los moradores porque al no contar con servicio de energía, no pudieron notar que la estructura estaba cediendo, hasta que fueron tomados por sorpresa con el colapso hacia las 3:00 de la mañana.

"Eso fue horrible. El techo se nos vino encima. Hay dos niños heridos. Nosotros estábamos durmiendo y de pronto eso nos pasó. De verdad que es algo que no esperábamos. No nos dimos cuenta lo que había pasado", cuenta el abuelo de los menores.

De manera preliminar, la Alcaldía de Barranquilla informó que a las 10 de la noche de este lunes tenían reporte de 152 casas destechadas,145 árboles caídos y 6 postes caídos. Además, siete instituciones educativas distritales tienen daños, igual que dos centros de Desarrollo Infantil y tres escenarios deportivos tuvieron afectaciones en vallas y luminarias.