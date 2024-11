Cucuteña se defiende por denuncia de cobro de taxis en Cartagena: "Ese toche es mentiroso"

Una turista de Cúcuta, Santander, se viralizó en redes sociales después de denunciar los cobros exorbitantes al momento de intentar tomar el servicio de taxi desde el aeropuerto en Cartagena. El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, afirmó que "en las cámaras de seguridad solo se le ve a la ciudadana saliendo de vuelos nacionales, reclamando el ticket de su taxi y grabando el video”.

Ante la polémica que se ha suscitado de un posible exceso en el cobro del servicio de transporte público, Noticias Caracol entrevistó a Desciré Díaz, la turista que denunció el hecho, y quien se defendió de quienes la han llamado mentirosa. Según afirma, el tiquete la daba un precio de $27.500, pero los taxistas solo la iban a llevar al sector de Bocagrande por $100.000. Los conductores, supuestamente, argumentaban la elevación del precio porque esa zona estaba inundada y, en caso de que se dañara el vehículo, lo podían arreglar con el excedente.

Añadió que un hombre calvo, que apareció en medios de comunicación diciendo que él le había sacado el tiquete, estaba diciendo mentiras, porque fue ella con su esposo los que realizaron ese trámite en la terminal aérea.

"Que no venga acá a tergiversas las cosas, él no me sacó ningún tiquete. En el aeropuerto hay cámaras, que vayan y miren para que desmientan a ese toche calvo que habla mal de mí. Miren cuántas horas yo duré de arriba para abajo, preguntando a los taxistas, que allá no van, que me cobran 100.000, que se les daña el carro (...) Ese es el calvo, ese toche es mentirosísimo. Ese mantiene ahí afuera y cuando graba el video me abría los totes (ojos) así y se arrechó. Se le va a podrir la lengua de mentiroso que tiene", detalló la turista que realizó la denuncia.

Desciré Díaz agregó que se le amargó al luna de miel que venía planeando con todo lo acontecido, pues las autoridades, así como funcionarios de la alcaldía, la buscaron para conocer su testimonio y pedirle que formalizara la denuncia.

¿Qué dice el gremio de taxistas?

El presidente de la asociación de taxistas del aeropuerto de Cartagena, Raúl Velasco, dijo que nunca se le cobró esa cantidad de dinero a la empresaria. Asimismo, cuestionó que la mujer no hubiera grabado la placa del vehículo o el rostro de los taxistas que no la querían llevar a su lugar de destino después de haber sacado el tiquete en la terminal aérea.

"Los precios son regulados por la alcaldía y transito del Distrito. Lo puede sacar el coordinador o el pasajero. Son tarifas fijas, estipuladas por zona", agregó Velasco.

También afirmó que solo se le pidió a la señora esperar un poco mientras bajaba la lluvia y las inundaciones en la zona, pues el agua cubría la mitad de los vehículos.

"Las condiciones no le permitían al conductor entrar a esa área", concluyó.