Cuestionan a director de UNGRD por cierre de 'Caregato': "Los niveles del río están bajos"

Visiblemente molestos se mostraron algunos líderes comunitarios de La Mojana, quienes advierten que el río Cauca lleva casi tres meses con niveles muy bajos, lo que habría permitido culminar las obras del cierre del boquete de 'Caregato' este año. Esto contrasta con lo que en su momento manifestó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo .

El alto funcionario había indicado que los niveles del río, durante la temporada de lluvias, imposibilitarían el cierre del boquete en 'Caregato'. Sin embargo, Yonairo Sáenz, líder de La Mojana, sostuvo en un video desde el punto crítico de la apertura que todo se trató de una mentira.

Sáenz explicó que, aunque varias comunidades siguen afectadas por las inundaciones que generó el rompimiento del boquete en mayo, la falta de lluvias ha impedido que se registren nuevas emergencias en la zona. Según él, esto demuestra que las obras de cierre podrían haberse realizado.

"Sus mentiras quedaron al descubierto. Primero se coge a un mentiroso que a un ladrón, porque esto sí se podía tapar. Recuerdo que en una entrevista, el contratista dijo que no podía seguir arrojando bolsas porque el nivel estaba alto, y usted se reía diciendo que no lo lograrían, ya que los niveles no bajarían este año. Hoy se cumplen tres meses con estos niveles, doctor Carrillo", señaló Sáenz.

Por otro lado, cabe mencionar que Carrillo se basó en un informe del contratista enviado a la interventoría, donde se señalaba que hasta que no se presentara una disminución sostenida del caudal, se suspendería el lanzado de bolsas.

Tras anunciarse la culminación del contrato de obras para el cierre del boquete, Carrillo explicó que la decisión no solo se debió a que el cierre no se concretó, sino también a que los diseños y el método constructivo no eran adecuados.

En La Mojana, la incertidumbre persiste sobre una nueva contratación para las obras, mientras las comunidades siguen exigiendo celeridad para evitar que la espera prolongue la agonía de las inundaciones.