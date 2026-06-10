"Dejemos ya ese tema de la ética": líder de campaña de Cepeda en Arjona por llegada de recursos

La difusión de un video en el que un líder del corregimiento de Rocha, en zona rural de Arjona, Bolívar, asegura en una reunión de campaña en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda que la llegada de “recursos” podría duplicar la votación que obtuvo el candidato del Pacto Histórico en este corregimiento ha desatado una polémica en este departamento.

Se trata de Fernán Pérez Iriarte, quien además en el video señala que “hay que salir a sumar y a persuadir a la gente”, pero también que “hay que brindarle algo” al electorado.

“Desde que nosotros llegamos a este proyecto, nos comprometimos a sacar la primera votación a nivel de los corregimientos en el país. No sé cómo están esos datos, pero la verdad vamos a darle duro. Pienso que ahora, con los recursos que van a llegar, vamos a duplicar esfuerzos, vamos a poner los transportes necesarios (…) y también quiero dejar algo aquí muy técnico: dejémonos ya este tema de la ética, nosotros tenemos que pelear con las mismas armas que ellos pelearon y nos ganaron; hay que buscar las mismas armas, hay que salir a sumar a la gente, hay que persuadir a la gente, pero hay que brindarle algo a esa gente”, indicó en su intervención en la reunión que se llevó a cabo en el municipio de Arjona.

El video, en el que también aparecen el senador del Partido de la U, Antonio Correa, y el exalcalde de Cartagena, William Dau, ha generado todo tipo de comentarios, entre ellos los de quienes cuestionan si esto no evidencia una estrategia de compra de votos.



“(…) Pienso que para Rocha vamos a duplicar esa votación. Nos han dado un parte de confianza, ya nos están llamando, están diciendo que hay recursos y eso es muy importante”, dice Pérez Iriarte en el video, en el que además asegura que en este corregimiento se lograron 857 votos para Cepeda, cuando pudieron ser más de 2.200.

En diálogo con Blu Radio, el protagonista de este video, el líder comunitario Fernán Pérez Iriarte, sostuvo que su intervención nunca estuvo enfocada en la compra de votos, sino en la falta de elementos logísticos y de recursos que, en regiones de difícil acceso como Rocha, dificultan la participación de los votantes.

“Yo dije mi verdad ese día, a costa de cualquier cosa. Expuse que hacían falta o que hicieron falta recursos, mirando los recursos humanos, recursos de transporte, recursos de logística. En fin, la palabra recurso tiene tantos significados que se fueron por lo peor, por lo más malo o por lo que les convenía, en este caso, a los detractores. En ningún momento se habló de compra de votos”, detalló.

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Entretanto, Pérez Iriarte indicó que cuando habla de “brindarle algo a la gente” se refiere a entregar agua o refrigerios a posibles votantes por las condiciones climáticas de la población y las dificultades de acceso.

“Cuando yo hablé de persuadir y llevarle algo al posible votante, pues claro que en la política hay que persuadir. Si tú no hablas con una persona, nunca la vas a conquistar ni la vas a llevar a votar. Hablándole desde la política al amor, eso es lo que es persuadir, y llevarle un transporte donde ellas puedan estar cómodas para trasladarse de un lado a otro, porque, entre otras cosas, el corregimiento donde yo voto, que se llama Rocha, es un corregimiento de clima duro, de clima inclemente, y con una población de edad bastante avanzada”, precisó.

Por su parte, la firma jurídica Consultores MP, que está al frente de la defensa de Pérez Iriarte, indicó en un comunicado que rechaza cualquier acto de difamación e injuria en contra de su representado.

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“Consultores MP rechaza categóricamente cualquier acto de difamación, injuria, calumnia o vulneración de derechos fundamentales y reafirma su compromiso con la defensa de la verdad, el debido proceso y las garantías constitucionales de nuestro representado”.