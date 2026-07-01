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Denuncian a gobernadora del Cesar por presunta participación en política tras presidenciales

Quien interpuso la denuncia en su contra fue la representante electa a la Cámara por ese departamento, Alexandra Pineda Ortiz.

gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila.png
Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, dando apertura a las urnas en la segunda vuelta presidencial.
Gobernación Cesar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Por videos en los que se le vio votando con la camiseta de la selección Colombia tanto en la primera como en la segunda vuelta Presidencial, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, fue denunciada formalmente en las últimas horas ante la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta participación indebida en política.

Quien interpuso la queja en su contra fue la representante electa a la Cámara por ese departamento, Alexandra Pineda Ortiz, pues a través de sus redes sociales afirmó haber aportado pruebas que darían a conocer cómo la mandataria, al parecer, demostró públicamente su apoyo a la candidatura del Presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“He denunciado a la gobernadora del departamento del Cesar ante la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral por su presunta participación en política. Las pruebas adjuntadas son contundentes. Estaría violando el artículo 127 de la Constitución Política, la Ley de Garantías Electorales y el Código General Disciplinario. Estas normas existen para impedir que el poder público utilice como herramienta electoral. Es inadmisible que quienes deben garantizar la imparcialidad de la función pública pretendan manipularla en beneficio propio. La democracia no puede ser pisoteada por intereses personales ni por abuso del poder. Exijo a las autoridades que actúen con rigor y sin dilaciones. La ciudadanía no tolerará que se siga jugando con las reglas que protegen nuestra democracia”, fueron las palabras con la que confirmó la denuncia.

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El recurso legal también lo conforman vídeos en los que Sanjuán celebró públicamente el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta, aunque estos ya no se encuentran en sus redes sociales oficiales. Allí, según se puede ver, la gobernadora expresó con alegría el eslogan de campaña “Firmes por la Patria”.

“La defensa de la democracia y las garantías electorales no admite silencios ni actuaciones que pongan en riesgo la transparencia institucional”, escribió la congresista por sus redes sociales.

Recordemos que en el departamento del Cesar, Iván Cepeda se impuso tras la segunda vuelta presidencial con 281.730 votos, es decir un 50,88 % de las 558.502 personas que ejercieron su derecho al voto en esa jurisdicción. Por su parte, Abelardo De La Espriella llegó a sumar 265.370 sufragios (47,97 %).

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