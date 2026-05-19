Denuncian que cuerpo de hombre de 98 años no ha sido entregado por problemas con acta de defunción

Más de 24 horas después del fallecimiento de Guillermo José Campos, un adulto mayor de 98 años que falleció por causas naturales en su vivienda ubicada en Barranquilla, sus familiares denuncian que el cuerpo continúa retenido en una funeraria debido a inconvenientes con el trámite del acta de defunción.

Según cuenta Adriana Campos, hija de Guillermo, su padre había sido enviado a casa por recomendación médica, debido a los achaques de salud que presentaba. Finalmente, hacia las 11 de la mañana falleció rodeado por su familia, pero ningún médico llegó a cumplir con el protocolo de revisión del paciente que pide la ley.

“Mi padre falleció en casa y desde ayer su cuerpo está en un cuarto frío de la funeraria. Solicitamos el servicio a Salud Total, que era su EPS, y un paramédico en ambulancia fue quien nos entregó el acta de defunción. Él llegó, nos entregó el documento, nos puso a firmar y se fue, pero nunca un médico confirmó lo que nosotros le dijimos”, explicó.

Aunque pensaron que todo estaba dentro de lo legal del trámite, una vez la familia remitió la documentación a la funeraria para iniciar el proceso exequial, la empresa aseguró que el documento entregado correspondía a una copia y no al acta original, por lo que no podían avanzar con la preparación y entrega del cuerpo.



“Esta mañana cuando fui, me dijeron que debía conseguir otra acta de defunción y que llamara al 123, pero nosotros no podemos generar otra acta. Que debí anotar el nombre de la IPS que atendió el caso y nadie me explica qué IPS fue la que asistió”, señaló.

La mujer, quien está en medio del duelo por la muerte de su padre, tuvo que reclamar a diferentes funcionarios de la EPS Salud Total, quienes le indicaron que ellos no tenían acceso al documento original y que no tenían cómo entregárselo, por lo que no tienen en estos momentos cómo reclamar el cuerpo de su padre.

“El marco legal de un acta de defunción es muy delicado. Nadie fue a verificar nada y simplemente con los datos que di generaron el documento. Ahora nadie responde y me toca ir de IPS en IPS buscando una solución”, afirmó.

Publicidad

La familia pidió acompañamiento y celeridad por parte de Salud Total para obtener el acta original y así poder realizar las honras fúnebres.

“Lo único que nos dicen es que sí aparece generada un acta de defunción a nombre de mi padre, pero no me entregan el documento. Nosotros no podemos seguir un protocolo que le corresponde a la EPS”, concluyó Adriana Campos.