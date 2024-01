"Efectos serán demoledores": concejal Antonio Bohórquez sobre nuevo cupo de deuda para Barranquilla

El concejo de la ciudad de Barranquilla está a punto de aprobar un cupo de deuda al alcalde Alejandro Char, por un total de tres billones de pesos . Solo un cabildante, en este caso Antonio Bohórquez, ha votado negativo todas las iniciativas de endeudamiento en la capital del Atlántico.

Antonio Bohórquez opinó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga este martes sobre esta nueva iniciativa, la cual ya casi es un hecho, y la calificó como algo "insostenible" para la ciudad de Barranquilla.

"Siempre he votado negativamente todas las iniciativas de endeudamiento. El endeudamiento en Barranquilla no ha podido responder a varios elementos claves, entre ellos hay que decir que la ciudad se endeuda para todavía tener insatisfechas varias necesidades, para aumentar tributos. La ciudad está llegando a un nivel insostenible y los efectos serán demoledores, por eso no podemos seguir endeudando a la ciudad de esta forma", afirmó el concejal Antonio Bohórquez.

Publicidad



Asimismo, Antonio Bohórquez dijo que este nuevo cupo que se aprobaría para Barranquilla también seria usado para cubrir deudas .

"Esa plata también es para cubrir deudas que se tienen, para renegociarlas y extender la deuda. Ósea, se buscan recursos con el endeudamiento para seguir endeudándose y proyectar esa deuda a más tiempo", dijo el concejal Antonio Bohórquez en Blu Radio.

¿Apoyo de otros concejales?

Publicidad

"El único voto negativo hasta ahora ha sido el mío, incluso, fui el único que votó negativo cuando aumentan el impuesto de Industria y Comercio, cuando disparan las tarifas del alumbrado público, yo fui el único que votó negativo. Además, yo vengo proponiendo una revisión del estatuto tributario. Vamos a seguir sosteniendo nuestra visión, nuestro principio, de que hay otras maneras y que no podemos seguir endeudando la ciudad de esta forma", enfatizó el concejal Antonio Bohórquez.

Escuche la entrevista completa aquí con el concejal de Barranquilla Antonio Bohórquez: