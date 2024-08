Efraín Cepeda: “Cobrar valorización en vía Barranquilla Cartagena no solo afecta a ricos”

Este martes, 6 de agosto, el Congreso de la República realizará un debate de control político centrado en la propuesta del Gobierno nacional para la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la ruta Barranquilla - Cartagena. La medida, defendida por el presidenteGustavo Petro, ha generado una fuerte controversia, especialmente entre los sectores políticos del Caribe colombiano.

El presidente Petro argumenta que esta medida busca corregir lo que él describe como un "egoísmo social" por parte de un sector privilegiado de la región. En sus redes sociales, Petro cuestionó: "¿Por qué la población rica, la mayoría extranjera, que vive en condominios estilo La Florida, no devuelve parte del dinero de una obra hecha por la nación y que les valoriza los predios individuales? ¿El dinero público es acaso, según el presidente del Congreso, para enriquecer a los ricos y no para los pobres del Atlántico y Bolívar?".

Postura de Efraín Cepeda

En entrevista con Mañanas Blu, el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, expresó su rechazo hacia la iniciativa. Dijo que la valorización afectará no solo a los ricos, sino también a la clase media y a sectores menos favorecidos.

Lo primero que debo decir es que la esencia del Congreso de la República son los debates de control político sin vetos de ninguna naturaleza. En los debates de control político se cita a los ministros para que tengan la oportunidad de expresar lo que piensan, siempre con espíritu democrático afirmó Cepeda en Mañanas Blu

Cepeda criticó la medida, señalando que se pretende cobrar una valorización no sobre los avalúos catastrales, sino sobre los avalúos comerciales. "No sé cómo se van a hacer estos avalúos, pero realmente no casa", indicó el senador. "Además, un proyecto que se inició hace 40 años, bajo la administración de Alfonso López Michelsen, sigue inconcluso. De los 110 km de la carretera Barranquilla - Cartagena, solo 50 y tantos kilómetros tienen doble calzada".

Impacto en la clase media

El senador Cepeda subrayó que la CNV afectará aproximadamente a 250,000 predios, incluyendo a la clase media. "Estamos sufriendo hoy una expropiación mes a mes con las tarifas de energía eléctrica y ahora se pretende este cobro de valorización", dijo.

Si bien es cierto que se comienza a excluir los estratos bajos de la población, ahí está la clase media

La preocupación de Cepeda también radica en la retroactividad de la ley. Según el senador, la ley vigente no permite aplicar la CNV retroactivamente a un proyecto iniciado hace décadas.

"No se nos puede aplicar una ley retroactiva. Una carretera inconclusa iniciada hace 40 años que vamos a pagar los predios de estratos socioeconómicos medios", argumentó.

Controversia sobre la zona de influencia

La zona de influencia de la CNV ha sido otro punto de controversia. Según los planos revelados por elInstituto Nacional de Vías (INVIAS), el cobro de valorización incluiría áreas de estrato 2 con problemas económicos, como el corregimiento La Playa. Aunque los niveles de pobreza extrema quedarían exceptuados, no se ha aclarado la situación de los habitantes de clase media, generando más inquietudes entre los afectados.

"Es que no solamente se le está cobrando a la vía, sino 5 km de un lado y del otro del eje de las carreteras", explicó Cepeda. "Esto llega a predios urbanos que nada tienen que ver con los predios que están colocados sobre esa vía".