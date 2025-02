Empresa Air-e requiere $800.000 millones para evitar un apagón financiero: Andesco

La intervenida empresa Air-e requiere 800.000 millones de pesos para evitar un apagón financiero, así lo reveló el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, tras una reunión con el agente interventor.

“Nosotros nos reunimos con el interventor en Bogotá, lo invité a la Junta Directiva de Andesco y allá nos contó el doctor Edwin Palma cuáles eran los recursos que tenía, por eso le hemos pedido al ministro de Hacienda que le dé los recursos que requiere para que no tengamos una crisis económica”, dijo Sánchez.

Insistió en que los 800.000.000 pesos que requiere Air-e serían utilizados y pagados en la transmisión, comercialización y generación de energía.

“Si no hacemos esto, vamos a llegar a un punto donde, si no se pagan esos recursos, vamos a tener el apagón financiero y el problema no es solamente ese, está Afinia, que tiene una cuenta por cobrar muy importante. Si no paga el Estado sus subsidios, van a tener que entregarle al mismo Gobierno la empresa”, agregó.

En este sentido, el presidente de Andesco apoyó la solicitud que hicieron gobernadores y gremios del Caribe para que el Gobierno respalde financieramente a las empresas Air-e y Afinia para evitar dicho apagón.

Asimismo, valoró el abono que hará el Gobierno a la billonaria deuda que tiene con las empresas por concepto de subsidios, pero advirtió que el esfuerzo fiscal solo da alivio para los próximos cinco meses.

"Ya logramos el primer billón de pesos, este billón va a ser interesante, pero con eso no bajamos el problema, simplemente pateamos el balón para poder tener los próximos cinco meses tranquilitos, pero si seguimos así, va llegar un momento en que colapsará el sector energético", dijo.