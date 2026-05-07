Empresa de acueducto alerta que cortes de luz tienen en jaque servicio de agua en Turbaco y Arjona

Tras las protestas ciudadanas por las fallas en el servicio de agua en varios sectores de Turbaco y Arjona, en Bolívar, la empresa Acualco, encargada del acueducto de ambos municipios, alertó que los constantes cortes de energía tienen en ‘jaque’ la prestación de este servicio.

Según Acualco, pese a los “insistentes llamados” a la empresa a Afinia a buscar salidas a esta situación, durante los últimos tres meses se han presentado interrupciones, oscilaciones, y bajos voltajes en el suministro eléctrico, que vienen afectando la continuidad del proceso de potabilización, y a su vez el abastecimiento continuo de agua potable para más de 37.000 usuarios.

"Esta situación, debido a la deficiencia en el servicio de energía, ha causado que se presenten bajos caudales en la prestación del servicio de agua, generando inconformismo entre las comunidades. Estas fallas son reiterativas desde hace tres meses. Le exigimos al operador de solución inmediata a esta problemática, debido a que no hemos encontrado respuestas de fondo a las múltiples quejas instauradas”, señaló el Gerente Operativo de Acualco, Humprey García.

Asimismo, García hizo un llamado a los órganos de control, alcaldes municipales y a la Superintendencia de Servicios Públicos para intervenir de manera urgente en lo que, señalan, podría derivar en una emergencia sanitaria.



“Las comunidades advierten que las protestas podrían intensificarse si no aparecen soluciones concretas en las próximas horas”, agregó.

Protestas ciudadanas. Suministrada.

Por su parte, la empresa Afinia, operadora del servicio de energía en Bolívar, indicó que los cortes del servicio están relacionados con el aumento del consumo producto de las altas temperaturas que registra la región Caribe, lo que implica mayor exigencia en la infraestructura eléctrica.

“Es importante explicar que este aumento en la demanda energética genera una mayor exigencia sobre la infraestructura eléctrica, ocasionando la actuación de los sistemas de protección de la red. Estos dispositivos operan de manera automática con el propósito de proteger la infraestructura, preservar la vida útil de los equipos y evitar afectaciones de mayor magnitud que puedan comprometer la estabilidad del servicio”, puntualizaron.

Publicidad

Por otro lado, la filial de EPM informó que avanza la fase final del proyecto de inversión sobre la arquitectura eléctrica entre los circuitos Ternera 5 y el nuevo circuito Ternera 17, que de acuerdo a la empresa, permitirá fortalecer la prestación del servicio en el municipio de Turbaco. Mientras tanto en Arjona, anunciaron inversiones en el circuito Gambote 5 relacionadas con el cambio de elementos técnicos e instalación de equipos reguladores de tensión.