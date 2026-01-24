En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Corte de energía en Santander: 64.000 usuarios afectados por actualización de ESSA

Corte de energía en Santander: 64.000 usuarios afectados por actualización de ESSA

La Electrificadora de Santander realizará actualizaciones en sus sistemas entre las 3:00 p. m. y las 11:00 p. m. de este sábado 24 de enero, periodo durante el cual no será posible realizar recargas prepago.

Publicidad

Publicidad

Publicidad