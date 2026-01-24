Corte de energía en Santander: 64.000 usuarios afectados por actualización de ESSA

La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que este sábado 24 de enero de 2026, entre las 3:00 p.m. y las 11:00 p.m., se realizarán actualizaciones en sus sistemas de información con el objetivo de fortalecer la operación y mejorar la experiencia de los clientes y usuarios.

Héctor Andrés Gómez Restrepo, profesional de redes de ESSA, explicó que durante este periodo de ocho horas no será posible realizar recargas de energía prepago ni pagos de facturas a través de la página web, debido a los ajustes en el sistema digital de la empresa. El servicio se restablecerá el domingo 25 de enero.

Debido a esto, ESSA recomienda a sus usuarios planear con anticipación sus trámites y transacciones.

Clientes prepago adquirir con antelación los kilovatios necesarios para cubrir el tiempo de la actualización. Las recargas podrán realizarse en los puntos autorizados: Coopenessa, Finecoop, La Perla y Comercial Card PTM.



Clientes pospago tener en cuenta el horario de la actualización para efectuar el pago de la factura antes o después del periodo indicado.

La empresa hace un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y programar sus recargas o pagos de manera anticipada para evitar inconvenientes durante el periodo de mantenimiento.