En el Atlántico fueron entregadas 26 casas a damnificados por las inundaciones

El Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda entregó en las últimas horas 56 viviendas en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, beneficiando a 252 personas damnificadas por las inundaciones ocurridas durante el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011.

La entrega tuvo lugar en la urbanización Mirador de La Sabana, un proyecto de 98.000 m² que contempla la construcción de 700 viviendas distribuidas en 25 manzanas.

La entidad anunció que este espacio residencial contará con zonas verdes, parques, juegos infantiles, un gimnasio al aire libre, senderos peatonales y vías pavimentadas, “garantizando un entorno adecuado para las familias beneficiadas”.

"Hubo una gravísima afectación en Atlántico; la rotura que se vivió en Santa Lucía del Canal del Dique dejó casi medio departamento inundado, y muchas personas lo perdieron todo. El Fondo Adaptación se creó en el marco de esa emergencia y, aún hoy, seguimos gestionando proyectos", expresó Carlos Carrillo, gerente (e) del Fondo Adaptación.

Publicidad

Carrillo destacó que la entidad sigue comprometida con la reconstrucción de los territorios y la atención efectiva de los damnificados: "Este Gobierno contrató, ejecutó y finalizó este proyecto de vivienda, cumpliendo con una deuda histórica".

Además, anunció que estas 26 familias fueron las primeras de un total de 56 que recibirán soluciones habitacionales en el municipio de Sabanalarga.

El testimonio de una beneficiaria

Ruby Caro de la Cruz, una de las damnificadas beneficiadas, describió la experiencia de perder su hogar como algo "horrible” y que "no quisiera recordar".

"Hubo muchas pérdidas; gracias a Dios no perdimos la vida. Mi casita se destruyó completamente porque quedó bajo el agua y, cuando algo permanece allí, se deteriora y se viene abajo. Nuestras familias se repartieron. Unos se fueron para un lado, otros para otro. Estábamos unidos, pero cuando ocurrió esto, muchos nos separamos", relató.

Publicidad

Sobre su nueva vivienda, expresó: "Es hermosa, grande, preciosa, algo que no me imaginaba. Verla es otra cosa. Ya tengo mi casa, tengo dónde estar. Muchas veces me echaron de diferentes casas porque venir de otra parte es duro y terrible”.

Las nuevas casas cuentan con un diseño funcional que incluye sala, comedor, cocina, terraza, zona de labores, patio, una alcoba principal, dos alcobas auxiliares, baño principal y baño auxiliar. Además, cada unidad está equipada con carpintería metálica pintada en blanco y cuenta con los tres servicios públicos esenciales.

La inversión total en este proyecto asciende a $6.552 millones.