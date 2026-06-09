En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
De La Espriella
Iván Cepeda
Elecciones Perú
Junior, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Encuentran cuerpo sin vida de joven que fue arrastrado por el mar en Puerto Colombia, Atlántico

Encuentran cuerpo sin vida de joven que fue arrastrado por el mar en Puerto Colombia, Atlántico

Desde la oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia pidieron a la comunidad obedecer las normas entregadas por el equipo de salvavidas, con respecto al baño en las playas. 

Playas de Puerto Colombia.png
Autoridades haciendo un recorrido por las playas de Puerto Colombia, Atlántico.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un nuevo caso de muerte por inmersión se registró en el municipio de Puerto Colombia, luego de que salvavidas reportaran el hallazgo del cuerpo de Emanuel Gastelbondo, joven de 18 años que fue arrastrado este lunes junto con otro amigo por el mar de las playas de este municipio, aunque su compañero sí logró ser rescatado. 

De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades, Emanuel había llegado hasta ese sector turístico desde el municipio de Soledad junto con varios amigos para pasar un tiempo agradable. No obstante, a pesar de que al parecer había una prohibición para ingresar al balneario, estuvo allí hasta que se propició la emergencia. 

El cuerpo sin vida fue visto flotando en ese mismo lugar este martes y luego puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las labores forenses. Familiares suyos que llegaron al sitio, confirmaron su identidad. 

Al mismo tiempo, desde la oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia pidieron a la comunidad obedecer las normas entregadas por el equipo de salvavidas, con respecto al baño en las playas. 

“Apareció un cuerpo flotando en esa misma zona, el cual fue sacado por los salvavidas y que correspondía al nombre de Emmanuel Gastelbondo. Fue identificado por la familia, luego dejado a disposición de la Fiscalía para todo el proceso de levantamiento. Hacemos un llamado a los jóvenes en esta temporada de vacaciones a tomar las precauciones, acaten las órdenes de los salvavidas, de la Policía, evite ingresar a la playa en estado de embriaguez, acabado de almorzar y obedezca los horarios de playa para evitar emergencias”, fueron las palabras del jefe de esa dependencia, Leonardo Vargas. 

Recordemos que un caso similar ocurrió el pasado 24 de febrero, es decir, hace tres meses, con un joven de 19 años llamado Mateo Arias Pedraza, al que se le perdió la pista cuando ingresó a las playas de Puerto Colombia. Ni con equipos de alta tecnología de ondas electromagnéticas se ha logrado determinar su paradero.

Por este caso, el CTI de la Fiscalía en Barranquilla adelanta inspecciones a las diferentes playas del Atlántico y sus poblaciones aledañas y vigilancia cercana al corredor entre “La Arenosa” y Cartagena para verificar cualquier hallazgo. Su madre envió una carta al Gobierno Nacional en la que pide toda la ayuda posible para volverlo a ver.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Puerto Colombia

Atlántico

Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad