En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en La Macarena
Incendio en Villa de Leyva
Vigilancia en Transmilenio
Delcy Rodríguez ONU
Alejandro Eder

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Éramos tratados como robots o máquinas”: colombianos víctimas de explotación en Camboya

“Éramos tratados como robots o máquinas”: colombianos víctimas de explotación en Camboya

Después de cinco meses de espera, 17 personas fueron recibidas en el departamento del Cesar tras ser repatriadas desde el país asiáticos.

Colombianos en Camboya.png
Cesarenses llegando al país luego de ser explotados en Camboya.
Gobernación Cesar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En el aeropuerto Alfonso López de Valledupar, familiares recibieron con emoción a 17 hombres y mujeres que regresaron al país después de permanecer cinco meses en Camboya, a la espera de una asistencia humanitaria que les permitiera volver a Colombia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Estas personas, procedentes de varios municipios del Cesar, viajaron al país asiático con la promesa de trabajar en un call center, con salarios y comisiones que, según les ofrecieron, podían representar ingresos de entre 15 y 20 millones de pesos mensuales.

Últimas noticias

Armada incautó casi 4,7 toneladas de cocaína en dos operaciones en el Caribe: iban en lanchas GoFast.
Caribe

Armada incautó casi 4,7 toneladas de cocaína en dos operaciones en el Caribe: iban en lanchas GoFast

Protesta en Soledad.jpg
Caribe

Bloquean vía al aeropuerto Cortissoz para exigir reparación de puente peatonal en Soledad

Sin embargo, la ilusión duró apenas unos días. Una de las víctimas, cuya identidad se reserva por seguridad, contó que fue llevada a una especie de villa donde permanecían personas de diferentes países, obligadas a vender planes de telefonía, descargar aplicaciones y realizar otras actividades.

Según su relato, eran tratados como “robots o máquinas” y utilizados para obtener dinero mediante estafas a través de llamadas que hacían a clientes de entidades bancarias.

“Cuando empezamos a trabajar, ellos nos ponían a escribir hasta que les diera su gana. Entrábamos tipo 9:00 de la noche, en hora de ese país, y salíamos a la 1 de la tarde del día siguiente. Nos amenazaban, nos castigaban. De pronto tú no pasabas un cliente para sacarle dinero, te hacían evaluaciones los fines de semana y si no las ganabas tenías que pagar cierta cantidad de dinero que te la descontaban de tu sueldo y era mucho”, fueron sus palabras.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente de los más de 4.600 dólares que les habían prometido ganar, terminaban recibiendo apenas 600 dólares, equivalentes a cerca de 1.896.000 pesos colombianos.

Lea también:

Ataques-Tailandia-AFP.jpg
Mundo

Fuertes enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan 12 muertos y decenas de heridos

tailandia.jpg
Mundo

Fotos y videos de los ataques entre Tailandia y Camboya: estalla otro conflicto en el mundo

Publicidad

La situación llevó a estas personas a buscar ayuda y lograron ponerse en contacto con un funcionario del Gaula de la Policía en el Cesar. Con su orientación, consiguieron escapar de la red en la que, según sus testimonios, permanecían bajo amenazas.

Su regreso a Colombia fue posible gracias a la gestión de una ONG internacional, que puso el caso en conocimiento del Ministerio del Interior y del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas. Fue así como después de cinco meses de espera, los 17 colombianos pudieron regresar al Cesar, donde fueron recibidos por sus familiares.

Relacionados

Noticias de hoy

Caribe

Cesar

Camboya

Publicidad

Publicidad

Publicidad