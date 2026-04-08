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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Es un bien para toda la sociedad: indígenas por protección ambiental de la Sierra frente a minería

Es un bien para toda la sociedad: indígenas por protección ambiental de la Sierra frente a minería

Medida tendrá duración de dos años, pero implica que Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones, suscribir contratos ni habilitar nuevas áreas para actividades de exploración o explotación minera dentro del área definida.

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