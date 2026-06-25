"Es un vende patria": Char pide juzgamiento a Gobierno Petro por acuerdos con el Clan del Golfo

No tardó en responder el alcalde Alejandro Char con todo su ímpetu a los reveladores audios sobre las negociaciones con el Clan del Golfo que, según dijo, exponen a un gobierno que se arrodilla y se congela ante las bandas criminales.

Sostuvo que el Gobierno Petro vendió a la Patria, pues no tiene razón de ser que haya decidido mover las fuerzas militares a un lado para que el Clan del Golfo siguiera delinquiendo, de allí, que considera necesario que intervenga la justicia, no solo colombiana, sino internacional.

"Eso es un vende patria (...) Eso merece, más allá de un cuestionamiento, un juzgamiento a nivel nacional e internacional, porque esa no es la manera como se administra un país. Estar del lado de los delincuentes de parte del Gobierno Nacional es una falta gravísima, gravísima, que mostró claramente en su ocaso el talante del gobierno que se está yendo. A Dios, gracias, ya se va", expresó tajante el alcalde Char.

Char insistió en que controlar la seguridad se volvió una tarea muy difícil en los territorios por cuanto el Gobierno prácticamente se enfocó en dar beneficios para delinquir.



Recordemos que en el Atlántico, el Clan del Golfo mantiene una fuerte disputa territorial por el control del microtráfico, las extorsiones y el narcotráfico, enfrentándose principalmente a bandas locales como Los Pepes y Los Costeños, sobre todo en zonas estratégicas para el comercio y corredores para movilizar drogas.