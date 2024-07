"Es una situación extraordinaria": secretario de Educación de Cartagena por falta de pago a docentes

En Cartagena no habrá retorno a las clases en las instituciones educativas del Distrito este martes 2 de julio, luego de que los docentes se declararan en paro porque no les cancelaron a tiempo el salario correspondiente al mes de junio.

En una declaración emitida este domingo, 30 de junio, el secretario de educación, Alberto Martínez, explicó que es una situación extraordinaria ocasionada por el proceso de armonización presupuestal que ha generado retraso en todos los pagos del Distrito, y pidió comprensión a los docentes para no suspender el regreso a clases.

"Lo que acaba de ocurrir es una situación extraordinaria, motivada por la transición de los dos planes de desarrollo. Había que hacer la armonización presupuestal de los proyectos que finalmente harán funcionar la administración, y eso hizo que el Distrito hiciera una pausa, y los pagos que se tenían que hacer durante todos estos días tuvieran que detenerse un poco", sostuvo el funcionario.

El secretario de educación también indicó que los pagos se realizarán este martes por la mañana, pero solo se reflejarán hasta la tarde de ese día.

"Queremos presentarles excusas a nuestros profesores por las incomodidades que les hemos causado. Pronto los recursos se empezarán a ver en sus cuentas porque durante todo el fin de semana estuvimos trabajando intensamente para enviarlos a Tesorería", dijo.

Sin embargo, el Sindicato de Educadores de Bolívar (SUDEB) anunció que mantiene su decisión de no retornar a las clases este martes 2 de julio, hasta tanto se verifiquen estos pagos.

Algunos docentes consultados por Blu Radio señalaron que ya han tenido incumplimientos como en el pago de retroactivos.

El presidente del SUDEB, Petro Herrera, aseguró previamente que otras administraciones que también están en proceso de armonización presupuestal lograron hacer los pagos y ponerse al día.

"Es inadmisible. Por eso, a la comprensión que llama Alberto Martínez, le hemos dicho que no hay ninguna comprensión (...) Y hemos llamado no solo a los maestros sino a los trabajadores administrativos, a los sindicatos hermanos, porque la afectación es general a los trabajadores del Distrito. Por eso, estamos informando a Alberto Martínez y al alcalde Dumek Turbay, que está por fuera del país, que si no hay pago, no habrá inicio de las actividades escolares el martes", sostuvo.

En Cartagena, más de 160 mil estudiantes y más de 4.000 docentes forman parte de las instituciones oficiales del Distrito.