Escapan tres hombres de cárcel de Barranquilla: ofrecen recompensa para recapturarlos

La Policía Metropolitana de Barranquilla creó un grupo interdisciplinario para la recaptura de tres hombres que se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque recientemente y a quienes ahora persiguen con un amplio operativo de búsqueda.

La fuga se dio hacia las 5:30 de la tarde de este martes, cuando los señalados delincuentes escaparon con la ayuda de una cuerda que dejaron caer a través de la garita de vigilancia privada de la cárcel.

Tras un reconteo de los privados de la libertad en este centro de detención, las autoridades identificaron a los prófugos y ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita recapturarlos.

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Los fugados fueron identificados como Gabriel Garcelan del Castillo, procesado por amenaza, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y fuga de presos, Abel Moisés Ramos Jiménez, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y dos por hurto, y Carlos Andrés Sosa Hernández, al que también le figuran cuatro anotaciones por hurto, dos por porte ilegal de armas, una violencia intrafamiliar y una más por constreñimiento.

La Alcaldía de Barranquilla, a cargo de la administración de esta cárcel, informó que como parte de la misión de búsqueda ha coordinado “acciones con la Fuerza Pública para realizar un 'Plan Candado' en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.