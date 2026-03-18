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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Escapan tres hombres de cárcel de Barranquilla: ofrecen recompensa para recapturarlos

Escapan tres hombres de cárcel de Barranquilla: ofrecen recompensa para recapturarlos

Los prófugos, quienes tienen anotaciones por fuga de presos, hurto, porte ilegal de armas y otros delitos, usaron una cuerda para saltar desde la garita de vigilancia.

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