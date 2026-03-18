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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tensión en Santa Marta por fuga masiva en centro de reclusión: por lo menos 35 presos se escaparon

Tensión en Santa Marta por fuga masiva en centro de reclusión: por lo menos 35 presos se escaparon

Alcalde pidió al presidente Petro una reunión con MinJusticia e Inpec, mientras Gobernación señala falta de gestión del Distrito y comerciantes del Centro Histórico reclaman traslado del lugar de detención.

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