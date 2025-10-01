Intento de motín en la estación de Policía de San Gil fue controlado por las autoridades

En el municipio de San Gil, la Policía Nacional reportó un intento de motín en la estación de Policía durante la noche del martes 30 de septiembre, luego de que las personas privadas de la libertad reaccionaran con violencia a los controles de ingreso de alimentos.

De acuerdo con la información oficial, en medio de la inspección a los víveres que llevaban los familiares de los internos, fueron detectadas e incautadas sustancias estupefacientes, lo que generó inconformismo entre los detenidos.

Como respuesta, varios de ellos intentaron amotinarse y prender fuego a las colchonetas.

La rápida reacción de los uniformados, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de San Gil, permitió controlar la situación antes de que se presentaran mayores complicaciones. Según el reporte, no se registraron personas lesionadas ni daños de consideración.

