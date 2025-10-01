En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Intento de motín en la estación de Policía de San Gil fue controlado por las autoridades

Intento de motín en la estación de Policía de San Gil fue controlado por las autoridades

La rápida reacción de los uniformados, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de San Gil, permitió controlar la situación antes de que se presentaran mayores complicaciones.

27183_Blu Radio. Cárcel / Foto: Referencia AFP.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

En el municipio de San Gil, la Policía Nacional reportó un intento de motín en la estación de Policía durante la noche del martes 30 de septiembre, luego de que las personas privadas de la libertad reaccionaran con violencia a los controles de ingreso de alimentos.

De acuerdo con la información oficial, en medio de la inspección a los víveres que llevaban los familiares de los internos, fueron detectadas e incautadas sustancias estupefacientes, lo que generó inconformismo entre los detenidos.

Como respuesta, varios de ellos intentaron amotinarse y prender fuego a las colchonetas.

La rápida reacción de los uniformados, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de San Gil, permitió controlar la situación antes de que se presentaran mayores complicaciones. Según el reporte, no se registraron personas lesionadas ni daños de consideración.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

San Gil

Policía Nacional

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad