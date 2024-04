Exalcalde amenaza de muerte a propietaria de bar por no dejarlo seguir parrandeando: ¡Hay video!

El bochornoso episodio ocurrió en una casa de evento de nombre Clase Aparte en El Banco, Magdalena, que había sido alquilado por la hermana del exalcalde Víctor Rangel, para celebrar el quinceañero de su hija.

Todo transcurría normal hasta que llegó la hora de cierre del establecimiento y el exmandatario estaba muy borracho y deseaba seguir la fiesta, así lo contó Melba Rodríguez, propietaria del lugar. “El acuerdo de alquiler era hasta la 1 de la mañana, que es la hora máxima permitida para mi negocio, sin embargo, a pesar de que les decía que ya debían irse, ellos continuaron hasta las 2 de la mañana, por lo que decidí quitar la luz porque me podía perjudicar y no era lo acordado”, afirmó.

Fue en ese momento en que el exalcalde Rangel se enfureció y decidió amenazar de muerte a Melba Rodríguez, tal como quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad. “Yo salí corriendo porque escuché que decían quítenle el arma porque la va a matar, me sentí muy intimidada”, narró la mujer.

A su salida, el exalcalde Rangel, pateó la puerta principal del establecimiento y destruyó parte de la decoración del lugar. Uno de los invitados a la fiesta fue el que lo sacó a la fuerza hasta llevarlo a su camioneta para controlarlo.

Hasta el momento el exalcalde Rangel ni sus familiares se han pronunciado sobre este bochornoso episodio. Los propietarios del lugar han iniciado un proceso legal para que el reconocido político responda por los daños causados y dejar en conocimiento de las autoridades las amenazas.

Hasta octubre del año pasado, Víctor Rangel buscaba repetir alcaldía en El Banco, pero no logró la votación, quedó de segundo y no aceptó la curul en el concejo municipal. Desde entonces no se sabía ahora con todo este escándalo.