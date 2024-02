Exmilitar ya no tendrá que viajar a participar en guerra de Ucrania para quitarse biopolímeros

Este lunes, la exmilitar colombiana Diva Quintero Guerra, quien estaba dispuesta a arriesgarse a combatir en Ucrania a fin de ganar dinero para la cirugía de extracción de biopolímeros que necesita, recibió la mejor noticia de sus últimos 11 años.

Gracias a que su historia le dio la vuelta al mundo y conmovió a muchas personas, ya no tendrá que formar parte de una guerra en la podría perder la vida todo a cambio de poder reunir 35 millones de pesos que necesitaba para el procedimiento.

Según cuenta, un ciudadano que prefiere mantener su nombre en reserva, le donó el dinero: “Mandó a cubrir los gastos para esta cirugía, pero de forma anónima. Será el doctor Felipe González, de Bucaramanga, quien practique el procedimiento y no me va a cobrar los honorarios, pero con la condición de que no viaje a exponer a una guerra ajena y no me fuera a exponer de esa manera. La verdad esa era la razón por la que yo me iba, pero ya no tendré que hacerlo”, contó a Blu Radio la Cabo primero retirada del Ejército.

Diva Quintero contó a Blu Radio que ya tenía comprado el tiquete para viajar a Ucrania. Su vuelo saldría inicialmente el 27 de febrero con Destino a España y luego buscaría la forma de enlistarse en la guerra. Asegura que tras recibir la noticia ya no piensa viajar y que ahora solo llora de alegría junto a su familia.

“Yo tenía el pasaje comprado para el 27 de este mes, porque era un hecho que yo me iba, pero como Dios es grande y maravilloso mi historia dio un giro. Estoy aterrada, no salgo del asombro”, dice entre risas.

Felipe González, el cirujano plástico, estético y reconstructivo que se encargará de la operación de la cabo primero retirada del Ejército señala que desde este mismo lunes empezaron con la valoración para preparar la cirugía reconstructiva.

“Es una chica que ya tiene cuatro cirugías para intento de retiro de glúteos, no ha encontrado un alivio. Ha tenido unos intentos de reconstrucción, pero a mi parecer han sido prematuros, entonces vamos a empezar desde ya el análisis de la historia clínica para tenerla operadita antes del 27 de febrero”, informó el cirujano.

El retiro de biopolímeros se realizaría en la ciudad de Bucaramanga, en el hospital Internacional de Colombia, donde tienen una experiencia d más de 6 años en el manejo de este tipo de pacientes.