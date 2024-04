Expresidente del Polo Democrático en el Atlántico a casa por cárcel por extorsión

En una vivienda del sur de Barranquilla y apartado de la víctima, el expresidente del Polo Democrático en el Atlántico Andrés Robles Bohórquez deberá cumplir la medida de detención domiciliaria que un juez ordenó este miércoles en su contra como presunto responsable de la extorsión a un comerciante.

El exdirigente político fue capturado en flagrancia cuando recibía 20 millones de pesos en efectivo en el centro de Barranquilla, hasta donde habría llegado en compañía de un funcionario de la Fiscalía para aparentemente hacer el cobro de la extorsión al comerciante.

Y es que según las pruebas del ente acusador, Robles estaría presionando a la víctima para que le pagara a un funcionario de la Fiscalía y así evitar que se emitiera una supuesta orden de captura en contra del comerciante.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el comerciante es vecino de Robles, el Juez 17 con funciones de control de garantías de Barranquilla consideró que la detención domiciliaria en un nuevo lugar de residencia y la prohibición de sostener cualquier contacto con el denunciante son “medidas necesarias e idóneas” frente a la conducta realizada y “para proteger a la víctima”.

"Considera este juez que sí existe una inferencia razonable para decir que el imputado puede ser el probable responsable, porque, según las pruebas, estuvo ejerciendo un constreñimiento para evitar una supuesta captura y, en mi humilde criterio, no solo incurre en extorsión quien exige el dinero, sino quien ayuda en esa situación", expuso el juez.

La Fiscalía había solicitado cárcel para el líder político, pero el juez no acogió esta solicitud al considerar que Robles no tiene antecedentes, no representa un peligro para la sociedad y el ente acusador tampoco demostró que el imputado podría obstruir la justicia o que podría seguir delinquiendo.

Luego, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez, insistiendo en que Robles debe ir tras las rejas, porque el delito de extorsión sí representa un peligro para la sociedad y, además, puede haber riesgo de no comparecencia.

Así las cosas, un juez de segunda instancia será quien resuelva esta solicitud.