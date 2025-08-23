Extorsión en Atlántico: autoridades atacan mientras decenas de negocios cierran locales

“Hoy me toca cerrar mi negocio” es una de las frases más recurrentes en el último tiempo en las redes sociales, sobre todo para aquellos comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana que actualmente están siendo golpeados por la extorsión, pese a que en las últimas horas el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, habló de una reducción del 5% en las denuncias extorsivas dentro del Atlántico.

La tendencia es que varios de estos vendedores o emprendedores se ven obligados a confirmar el cese de actividades por sus redes con el fin de acabar las amenazas, tanto para ellos como para sus trabajadores.

“He sido víctima de extorsión, ¿qué pasa Estado? ¿Qué pasa Colombia? ¿Qué pasa en Barranquilla? Nos están acabando y la Policía está siendo cómplice de todas las extorsiones en el barrio Los Girasoles y Ciudadela 7 de Abril”.

“Lamentablemente, mi negocio va a tener que cerrar sus puertas. Estamos siendo víctimas de extorsión. Esta decisión no nace por falta de compromiso, sino de la necesidad de proteger nuestras vidas y las de nuestras familias”, se puede escuchar en dos de esos videos que se han difundido por las redes sociales.

“Tengo que cerrar mis negocios aquí en Malambo. Esta sería la tercera vez que me toca partir como si fuese un delincuente. Fue por grupos al margen de la ley”, se puede apreciar en otro de esos tantos mensajes difundidos.

Blu Radio conoció por medio de Undeco en Atlántico que son 400 negocios los que han dejado de funcionar desde el 2019, mientras que el general Triana habla de 84 grandes operaciones en el Atlántico que han saldado la captura de 431 delincuentes, 254 de ellos relacionados con la extorsión.

Sin embargo, hay casos reportados en las últimas horas, como el de Gustavo Barcasnegras, director de un proyecto llamado ECM Lab, especializado en reparación de computadores y vehículos, y a quien ya por cuarta vez amenazaron con lanzarle una granada a su local si no pagaba 20 millones de pesos.

“Fue muy curioso porque la primera extorsión surgió casi a los 10 días de haber registrado la empresa en la Cámara de Comercio. Recién lo hicimos y nos llamaron al teléfono que teníamos registrado para amenazarme, diciendo que teníamos que pagar extorsión”, dijo Barcasnegras a este medio de comunicación.

“Esta es la cuarta organización criminal que se comunica con nosotros. Ya se han presentado con diferentes nombres o de diferentes grupos delictivos y, en cada ocasión, hemos puesto la debida denuncia”, agregó.

La respuesta que le han dado las autoridades a Barcasnegras es que son llamadas que vienen desde la cárcel y que no tienen mucha importancia. Sin embargo, este afectado menciona que no podía poner en riesgo a las 13 familias que dependían de los ingresos de este negocio.