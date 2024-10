Gobernación del Atlántico advierte de riesgo en finanzas de eliminarse tasa de seguridad

En incertidumbre se encontrarían, no solo proyectos claves que están pendientes de financiación en el Atlántico, sino también aspectos que tienen que ver con la seguridad del departamento, la operación de los Cuerpos de Bomberos Municipales, Fuerzas Armadas y hasta el mantenimiento de casas refugio de desligarse el cobro de la tasa de seguridad en la factura de energía eléctrica .

Así lo explicó Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, quien indicó que gracias a este recaudo se garantizan también importantes recursos para la construcción y/o mejoramiento de parques y plazas que, entre otras cosas, hacen parte de la sana convivencia de las comunidades.

"Actualmente, esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales las cuales determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica, por tanto, la decisión del Gobierno nacional no puede estar por encima de la ley", indicó Náder.

A su turno, el gobernador Eduardo Verano de La Rosa ha sido reiterativo en señalar que la tasa de seguridad se cobra "por mandato legal" y que, siendo así, es deber de todo servidor público darle cumplimiento a la normatividad y al marco jurídico que rige en el país.

"Por mandato legal se cobra la tasa de seguridad, entonces, no es un embeleco de nosotros, no es una solicitud de nosotros, es un planteamiento que se da a partir de un marco jurídico. En ese orden de ideas, no puede ser inconstitucional lo que está en nuestra Constitución y la ley, máxime cuando yo fui Constituyente", dijo Verano de La Rosa.

Adicional a ello, la Gobernación del Atlántico indicó que tiene compromisos de vigencias por 1,9 billones de pesos que, en el entendido de no ser "honrados" por el departamento, se verían expuestos a litigios judiciales que serían desfavorables para la administración departamental.