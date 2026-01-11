En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobierno da visto bueno a llegada de alias 'Cástor' y 'Digno Palomino' a cárcel del Bosque

Gobierno da visto bueno a llegada de alias 'Cástor' y 'Digno Palomino' a cárcel del Bosque

El ministro de Justicia dijo que autorizará el pedido del alto comisionado de paz de trasladar a Barranquilla a los cabecillas de 'Los Costeños' y 'Los Pepes' para sostener la tregua entre ambas bandas.

Digno y Castor reunidos dic 11.jpg
Digno Palomino, máximo cabecilla de 'Los Pepes', y Jorge Díaz, alias 'Castor, jefe de la banda 'Los Costeños'.
MinInterior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

