¿Finalizó la tregua?: posible pelea entre Pepes y Costeños deja tres muertos en Barranquilla

Una escena de terror fue la que vivieron habitantes de la urbanización Villa Cordialidad, en el sur de Barranquilla, luego de que cuatro sicarios en dos motocicletas llegaran hasta el polideportivo del sector, la noche del miércoles, y dispararan contra varios de los que se encontraban allí jugando fútbol.

La incursión armada dejó tres personas muertas, entre ellas una mujer identificada como Roxana Chiquinquirá Huertas Ríos, de 30 años, impactada por una bala en el pecho.

La Policía indicó que este hecho estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre integrantes de los grupos delincuenciales Los Pepes y Los Costeños, por lo que surge el interrogante de si finalizó la tregua anunciada hasta el 20 de enero de 2026 que sus máximos cabecillas, Digno Palomino y Jorge Eliércer Díaz Collazos, alias 'Castor', firmaron ante voceros del Gobierno.

En este atentado también perdieron la vida Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25 años, a quién le propinaron cinco disparos. Este hombre, dijo la Policía, tiene cinco anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado.



El otro hombre asesinado es Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años, también ultimado de cinco tiros. Esta persona también tiene una anotación judicial.

“Uno de estos dos había sido capturado el 1 de octubre por tráfico porte de estupefacientes, pero fue dejado en libertad. Información preliminar indica que este hecho sicarial estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre miembros del grupo delincuencial Los Pepes y Los Costeños. Se ha destacado toda la capacidad institucional a través de nuestra policía judicial para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial así como los móviles y los autores”, detalló el coronel Belkin Villarreal, subcomandante de la Policía Metropolitana.

En el mismo atentado también salieron heridas Yusmar Núñez De la Peña, de 26 años, y Oleidis Rodríguez Rodríguez, de 31.