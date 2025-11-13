En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¿Finalizó la tregua?: posible pelea entre Pepes y Costeños deja tres muertos en Barranquilla

¿Finalizó la tregua?: posible pelea entre Pepes y Costeños deja tres muertos en Barranquilla

El pasado miércoles ocurrió una incursión armada en el polideportivo de la urbanización Villa Cordialidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad