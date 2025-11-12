En vivo
Asesinan a comerciante en Barranquilla; sicarios vestían uniformes de empresa de servicios públicos

Asesinan a comerciante en Barranquilla; sicarios vestían uniformes de empresa de servicios públicos

Le propinaron 11 disparos. La víctima hace 14 días había denunciado una tentativa de homicidio.

