Asesinan a comerciante en Barranquilla; sicarios vestían uniformes de empresa de servicios públicos

Sentado dentro de su vehículo, una camioneta TXL de color blanco, fue atacado por sicarios el comerciante Óscar David Mora Martelo, a quien se le acercaron los delincuentes vestidos con overoles de una empresa de servicios públicos.

La víctima se encontraba estacionada en la calle 65 con la carrera 43 del barrio Bostón, norte de Barranquilla, en compañía de una empleada, cuando se le acercaron los hombres armados y descargaron son él el proveedor de una pistola.

Mora Martelo fue llevado de urgencias a la clínica La Merced, donde falleció minutos después, debido a la gravedad de las heridas. Según un reporte de la Policía, la víctima fue impactada por 11 balazos, seis de ellos en la cabeza.

En la huida, los sicarios abandonaron cerca del lugar del atentado una motocicleta de placas URU38E, la cual, al ser rastreada, no figura como hurtada.



El caso está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, quienes buscan identificar quién es el propietario del vehículo en el que buscaron escapar los criminales, a fin de encontrar pistas que permitan capturarlo.



Sobrevivió a un atentado

El comerciante tendría un taller de mecánica automotriz. Sus familiares negaron a las autoridades que tuviera amenazas y que estuviera siendo víctima de extorsiones, sin embargo, en las notificaciones registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio figura que el pasado 29 de octubre fue blanco de un atentado en el que resultó ileso.

El caso fue denunciado ante las autoridades como una tentativa de homicidio.

