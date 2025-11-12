Barranquilla, destacada por Booking como uno de los 10 destinos recomendados para descubrir en 2026

El único destino de Colombia y uno de los preferidos en América Latina para vivir experiencias fascinantes el próximo año es la ciudad de Barranquilla, según lo ha destacado la plataforma global Booking.com a partir de la transformación de la oferta turística que ha tenido la ciudad.

En esta lista internacional denominada Booking.com’s Trending Destinations for 2026 aparecen ciudades como Filadelfia (EE. UU.), Bilbao (España) y Münster (Alemania).

Según la plataforma, los viajeros de hoy buscan experiencias más auténticas, personalizadas y conectadas con la identidad local, y en Barranquilla encuentran una ciudad que se mueve a ritmo de Carnaval, creatividad e innovación.

Muestra de ello es que muy pronto la ciudad y los visitantes podrán disfrutar de la experiencia de Luna del Río, la rueda de la fortuna a orillas del Magdalena.



"Barranquilla está en el mapa del turismo mundial. Cada vez más viajeros eligen nuestra ciudad por la alegría que contagiamos, por el calor humano de los barranquilleros, por nuestra cultura y por las bellezas naturales y turísticas que tenemos. Que nos destaquen como un orgullo tropical en la costa caribeña colombiana, y que resalten lugares como el Gran Malecón y el tradicional barrio El Prado, es un orgullo para todos nosotros", escribió el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X, donde también destacó la personalidad del barranquillero.

"Barranquilla tiene una energía única. Los esperamos para que vivan una ciudad que enamora", manifestó el mandatario.

Booking trending. Suministrada.