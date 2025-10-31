En vivo
Los Cantores Killeros llegan con desfile de Halloween al Gran Malecón este 31 de octubre

Los Cantores Killeros llegan con desfile de Halloween al Gran Malecón este 31 de octubre

Más de 1.000 danzantes pertenecientes a más de 10 academias de baile y comparsas protagonizan el espectáculo que arrancará a las 6:00 de la tarde y rinde homenaje a Shakira.

Cantores Killeros.
Cantores Killeros.
Alcaldía de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El Gran Malecón se viste de folclor este 31 de octubre con el desfile de los Cantores Killeros. El recorrido, de 950 metros lineales anunciado por sus organizadores, partirá desde la estatua de Sofía Vergara y culminará en el letrero ‘I love BAQ’, dos sitios del Gran Malecón que se han convertido en selfies obligatorias para los visitantes.

El desfile lo encabezarán los 60 padres y niños que le dieron vida a los Cantores Killeros hace 15 años, acompañados por toda la monarquía del Carnaval de Barranquilla con la reina Michelle Char Fernández, y del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado Esquiaqui; además de 1.000 danzantes pertenecientes a más de 10 academias de baile y comparsas, informó Guillermo Rubio, fundador de los Cantores.

Julieth de Alba, directora artística del desfile, detalló que academias que protagonizarán el desfile como Matumbé, Julie de Donado, Natalia Rincón, Mónica Lindo y Federman Brito lucirán disfraces como Caperucita Roja y el Mägo de Oz. Comparsas como el Rumbón Normalista y las Marimondas de Barrio Abajo también harán parte de esta fiesta del folclor hoy 31 de octubre.

Los organizadores le recomiendan a los asistentes llegar desde las 4:00 de la tarde para que aseguren un buen puesto al evento, que comenzará a las 6:00 de la tarde.

