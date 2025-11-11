Juzgado de Barranquilla mantiene elección de Leyton Barrios como rector de Uniatlántico

El abogado Leyton Barrios seguirá como rector de la Universidad del Atlántico, por lo menos hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva las acciones interpuestas en contra de la elección o del acto que designó en la rectoria al exsecretario de Educación departamental.

Lo anterior quedó establecido en un fallo del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla sobre la tutela interpuesta por tres ex candidatos a la rectoría: Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández, quienes denunciaron a la Uniatlántico y al Consejo Superior de la Institución “por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”.

Los demandantes pedían suspender la escogencia del nuevo rector hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de verificación de requisitos del candidato Leyton Barrios, sin embargo, el fallo declaró improcedente esta tutela e, inclusive, “como medida transitoria”, ordenó “la suspensión inmediata de los efectos jurídicos” de la resolución expedida el pasado 7 de noviembre por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, la cual buscaba declarar nula la elección del rector.

"El ‘acto de anulación’ expedido por el Comité Electoral carece absolutamente de competencia material para modificar, revisar o dejar sin efectos la decisión de elección adoptada por el Consejo Superior Universitario, que es el órgano competente según los estatutos", se lee en el fallo.



"La expedición de un acto administrativo por una autoridad notoriamente incompetente constituye una irregularidad ostensible que desconoce el debido proceso administrativo y la autonomía universitaria", agrega el documento.

Así las cosas, este fallo determina que, hasta tanto la autoridad judicial competente decida lo contrario, “se mantendrá la plena eficacia del acto de elección expedido por el Consejo Superior Universitario del candidato Leyton Daniel Barrios Torres”.