Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Juzgado de Barranquilla mantiene elección de Leyton Barrios como rector de Uniatlántico

Juzgado de Barranquilla mantiene elección de Leyton Barrios como rector de Uniatlántico

A su vez, dejó sin efecto la orden del Comité Electoral de la universidad que buscaba tumbar la elección de Barrios y ordenó esperar una respuesta de fondo de la rama judicial.

