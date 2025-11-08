Mineducación abre investigación preliminar contra elección de rector en Uniatlántico

Se avivó la polémica en la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, debido a una investigación preliminar que fue abierta en las últimas horas por el Ministerio de Educación hacia el Comité de Credenciales y Consejo Superior, quienes hicieron parte del proceso de elección para el cargo.

“Hemos anunciado la apertura de investigación preliminar contra los miembros del Comité de Credenciales y del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de las disposiciones legales en el marco del proceso de elección del rector de la institución”, fueron las palabras escritas por el jefe de esa cartera, Daniel Rojas, en su cuenta de X.

Este proceso administrativo sancionatorio será adelantado por el doctor Harold Mauricio Cárdenas Moreno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, indagando aspectos como el cumplimento de los requisitos para la rectoría.

Al tiempo, anunció el ministro de Educación, Daniel Rojas, que recopilaron información sobre la presunta afectación a la integridad y violacion de derechos hacia estudiantes en el marco de sus protestas.



“Seguimos comprometidos a continuar el proceso de diálogo y buscar salidas que garanticen la continuidad de las actividades académicas y demás funciones misionales de la universidad”, agregó en sus redes sociales.

Finalmente, el ministro de Interior Armando Benedetti publicó una misiva del Comité electoral de la Universidad en el que ahora le pide al Consejo Superior una nulidad en la llegada Leyton Barrios y declarar vacante la rectoría universitaria.

“Aquí queda claro con esta resolución del Comité Electoral que Leyton, el "nuevo rector" de la Universidad del Atlántico, no fue docente durante 4 años y, por tanto, no cumplía el requisito. Lo había advertido. Se les dijo a los 5 del Consejo Superior y a Eduardo Verano de la Rosa. Aún sabiendo esto lo eligieron. ¿Cómplices?”, puntualizó Benedetti con las imágenes del acta.