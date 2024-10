Habitantes del Carmen de Bolívar levantan bloqueo; tendrán mesas de trabajo con la UNGRD

Sobre las 7:00 de la noche de este martes 29 de octubre, y luego de 36 horas de protestas en la Troncal de Occidente , los habitantes del Carmen de Bolívar levantaron el bloqueo que mantenían en esta importante vía nacional.

Esto, tras llegar a un acuerdo con la delegación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hizo presencia en la zona ante el llamado de la comunidad que exigía, como única condición para desbloquear la vía, la presencia del Gobierno nacional.

Recordemos que en esta vía más de 200 familias afectadas protestaron para pedir soluciones urgentes por un fenómeno de remoción de masa que ha deteriorado, e incluso, colapsado sus viviendas, a lo largo de más de 10 años.

Publicidad

El alcalde Pedro Vásquez explicó que este es un “problema histórico” que supera la capacidad del municipio, y que espera que, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se llegue a una solución definitiva para las familias.

“Hicimos una mesa de trabajo con los manifestantes y la comisión de la UNGRD que llegó al municipio y la conclusión a la que llegamos fue fijar un nuevo encuentro, el día martes en la ciudad de Bogotá, a las 2:00 de la tarde, en la cual estará presente el director de la UNGRD, Carlos Carillo, funcionarios de alto nivel del ministerio de Hacienda, de Vivienda, y por supuesto una delegación de la comunidad, y haremos una mesa conjunta poder definir cuál es el camino a seguir”, detalló.

Publicidad

Por su parte, voceros de la comunidad señalaron que, aunque la situación sigue siendo muy preocupante para las más de 1.000 familias afectadas, esperan que esta vez se puedan trazar acciones concretas.

“La insatisfacción existe, pero hay que seguir perseverando. No es fácil, porque todavía falta mucha tela por cortar. No deja de ser preocupante, hasta que no exista un proyecto de vivienda realizable. Hay muchos puntos que resolver y compromisos del Gobierno nacional. Ojalá pueda la UNGRD, y exista el cumplimiento de esta entidad. Hay un olvido de 14 años y está en deuda la alcaldía, la gobernación, y el Estado”, dijo Marcos Yepez, vocero de la veeduría Apoyo, Gestión y Seguimiento que trabaja en el sector.