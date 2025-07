Habló estadounidense que destruyó oficina de Migración en Cartagena; reveló por qué lo hizo

El turista estadounidense Emanuel Hernández, quien destruyó parte de la oficina de Migración Colombia en aeropuerto de Cartagena, reveló en el medio de comunicación Impacto News la razón por la cual se comportó de esa manera.

Hernández confesó que venía de un largo viaje desde Orlando, Florida, con varios retrasos y, al llegar a Cartagena, encontró una fila larga y sintió mucho calor. En ese momento, decidió quitarse la camisa por la altas temperaturas y fue en ese instante en que empezaron los problemas.

El extranjero aseguró que miembros de Migración Colombia empezaron a grabarlo sin camisa, lo que causó el enojo del estadounidense, afirmando que estaban violando su privacidad.

"Venía de un largo viaje desde Orlando, el viaje fue aplazado dos días y tuve que dormir en un hotel. Luego estuve varias horas en Panamá y, al llegar a Cartagena, había una fila muy larga, me sentía mal, tenia mucho calor y, al pasar, tuve el altercado con las personas del aeropuerto", narró Hernández.



"Me siento muy avergonzado"

El turista dijo que se arrepiente de la reacción que tuvo en el aeropuerto, pero que, finalmente, son cosas que pasan.

"No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, somos seres humanos. Vengo de una familia buena, trabajo duro en los Estados Unidos, viví en Barranquilla de 9 a 14 años. Me considero colombiano, cometí un error y lo estoy pagando con toda mi alma porque aquí está mi familia ye stoy muy avergonzado con todo el mundo", relató.



"Me duele no poder ver a mis padres por 10 años"

Emanuel Hernández afirmó que, tras la expulsión del país, lo que más le duele es dejar de ver a los miembros de su familia por 10 años.

"Lo que más me duele es no volver a mis padres en Colombia por 10 años. Eso es lo que más me duele, mi familia, mi papá es un señor mayor, yo quiero venir a verlo más a menudo", indicó el extranjero.



"Pido perdón"

Finalmente, Hernández pidió perdón al país, al presidente Petro, por sus acciones.

"Al presidente Petro, a Migración Colombia, quiero pedir perdón por mis actos, quisiera que me perdonaran para poder estar con mi familia y reponer lo malo que hice. Discúlpenme por todo lo que hice", finalizó.

El estadounidense de 42 años, salió del país la mañana del pasado sábado, tras permanecer detenido, y recibir la sanción por parte de la autoridad migratoria del país que determinó que el hombre incurrió en conductas que alteraron el orden público, atentaron contra la tranquilidad del terminal aéreo y pusieron en riesgo la seguridad y la convivencia en la zona de inmigración.