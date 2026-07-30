"Hay diferencia de criterios": abogada de Carlos Caicedo por condena en primera instancia

La abogada Diana Muñoz, defensora del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, aseguró que la condena en primera instancia contra el exmandatario se debe, según la defensa, a una diferencia de criterios sobre la interpretación de las normas de contratación estatal.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, la jurista confirmó que el equipo de defensa prepara la apelación contra la decisión judicial y señaló que el proceso todavía tiene varios aspectos que deberán ser revisados en las siguientes instancias.

"Estamos preparando la apelación y, si fuese adversa, tenemos el recurso de casación. No hay orden de captura ni privación de la libertad, se mantiene la presunción de inocencia", afirmó Diana Muñoz al referirse a la situación jurídica de Carlos Caicedo tras el fallo de primera instancia.

Según la abogada, el debate jurídico estaría relacionado con la interpretación de las normas que regulan la contratación estatal. "Hay una diferencia de criterios. Hay distintas normas de contratación y, muchas veces, los procesos penales se dan por diferencia de criterios", sostuvo.



Muñoz insistió en que, desde la perspectiva de la defensa, no hubo una aplicación inadecuada de las normas, sino una interpretación diferente entre las autoridades judiciales y el equipo jurídico que representa al exmandatario.

"No hubo inadecuada aplicación de norma, hay una diferencia de criterios entre Fiscalía y defensa", afirmó la abogada, quien anticipó que este será uno de los puntos centrales que se revisarán durante el trámite de los recursos.

La defensora también se refirió a las funciones que desempeñaba Carlos Caicedo cuando se tomó la decisión relacionada con el contrato que dio origen al proceso. Según explicó, el entonces alcalde de Santa Marta no estuvo involucrado directamente en las etapas de ejecución y liquidación.

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"La contratación estatal es filigrana, cada forma es diferente y tienen que cumplirse todos los requisitos", señaló Muñoz. A su juicio, es necesario revisar el alcance de la participación que tuvo Caicedo en la decisión adoptada por una junta directiva.

"Carlos no formó parte de ejecución ni liquidación, él era alcalde y formaba parte de una junta directiva", explicó la abogada, quien sostuvo que el exmandatario no tenía bajo su dominio el control directo del proceso contractual.

"Teniendo en cuenta eso, que formó parte de una decisión de una junta, no estaba dentro de su dominio el control contractual", agregó la jurista, al reiterar que la defensa considera que existen elementos suficientes para cuestionar la decisión adoptada en primera instancia.

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Muñoz también cuestionó que, según su versión, entre las personas que participaron en el contrato, Carlos Caicedo haya sido el único vinculado penalmente. "De todas las personas que formaron parte del contrato, a la única que le iniciaron un contrato fue a Carlos. Aquí hay mucho para revisar", manifestó.

En medio de la controversia jurídica, la abogada resumió la posición de la defensa con una afirmación que apunta al eje central de los recursos que serán presentados contra la condena: "La discusión es normativa. El contrato se ejecutó".

Abogada de Carlos Caicedo habló sobre investigación por presunto intento de violación

Durante la entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, Diana Muñoz también fue consultada sobre la investigación relacionada con un presunto intento de violación a una menor de edad, frente a la cual aseguró que la defensa todavía no conoce oficialmente el contenido de la noticia criminal.

"Nosotros hemos solicitado que se nos traslade la noticia criminal, que no la conocemos", explicó la abogada, quien señaló que el equipo jurídico espera acceder a la información oficial antes de emitir un pronunciamiento sobre el caso.

"Vamos a ser tan prudentes como sea posible, conservaremos pronunciamiento para cuando tengamos eso en nuestro poder", agregó Muñoz, quien reiteró que la defensa esperará conocer formalmente los detalles de la investigación antes de fijar una posición.