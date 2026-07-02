Hieren a niño de 5 años durante un ataque sicarial en Atlántico; lo impactó una bala perdida

En el Hospital Departamental de Sabanalarga, en el Atlántico, se encuentra bajo estricta observación médica un niño de 5 años que fue impactado por una bala perdida cuando jugaba en la terraza de su casa y quedó en la mitad de la persecución de un hombre, al que sicarios buscaban para asesinarlo.

El caso se registró en el sector conocido como La Bendición de Dios, en el mencionado municipio del Atlántico, la noche de este miércoles, cuando los delincuentes empezaron a perseguir con arma en mano a un hombre, pero este intentó escabullirse corriendo por las calles y adentrándose a una vivienda.

Allí esta persona llegó hasta el patio, saltó la paredilla e intentó seguir corriendo, pero su huida fue en vano, porque finalmente los pistoleros lo alcanzaron, acabaron con su vida a tiros y dejaron su cuerpo abandonado en el cauce de un arroyo, donde minutos después las autoridades hallaron su cadáver.

El niño, mientras tanto, quedó paralizado en la mitad de la persecución y la balacera, y tras ser herido por uno de los tiros, debió ser trasladado de urgencias al hospital departamental, donde permanece con pronóstico estable.



Tras el levantamiento del cadáver, la Policía confirmó que el hombre asesinado respondía al nombre Marlon David Morales Roa, de 32 años, y que avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los móviles de este hecho e identificar y capturar a los responsables.