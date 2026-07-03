Hijo de Diomedes Díaz y cobradiarios aceptan cargos y preacuerdo por secuestro y tortura

El hijo de Diomedes Díaz, Luis Mariano Díaz, y los otros cinco cobradiarios que están siendo investigados por presunto secuestro y tortura aceptaron su responsabilidad en los hechos que tuvieron como víctima al prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas, al que intentaban cobrarle una supuesta deuda de entre 15 y 30 millones de pesos.

Estas personas llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se contempla una pena de 70 meses de prisión domiciliaria, es decir cinco años y 10 meses de confinamiento en el hogar.

El fiscal Rodrigo Restrepo declaró durante la diligencia que, tras una conversación con los procesados, se comprometieron a no repetir estos episodios y a pagar una indemnización total de 10 millones de pesos para la víctima. Asimismo, a la familia se le habría devuelto los tres millones de pesos que habrían transferido para volver a verlo con vida.

“Como estamos en la audiencia de formulación de la imputación, la Fiscalía considera que es viable conceder la rebaja del 50% de la pena para que quede el preacuerdo en una condena a cumplir de 70 meses de prisión. Creemos que así se dignifica la justicia, además que se devolvieron los tres millones de pesos que pagó su familia días posteriores a los hechos”, dijo inicialmente.



“Por los 20 días de incapacidad, Carlos Alfredo Mejía recibió otro dinero y una suma más como indemnización, cercana a los 10 millones de pesos. Hubo un compromiso de verdad que, en mi concepto es muy importante, que es de garantía de no repetición”, agregó.

Consideró el fiscal que la medida de aseguramiento era necesaria ya que los allegados de Carlos Alfredo Mejía habrían denunciado presuntas amenazas de muerte en su contra, al parecer pagadas por un cabecilla criminal desde la cárcel. Sin embargo, vio suficiente una domiciliaria ya que observó arrepentimiento en los procesados, confía en el pacto de no repetición acordado y además alega una falta de cupos en las cárceles y estaciones.

Desde las 4:00 de la tarde del próximo lunes, la jueza Shiela Ortega hará un control de legalidad sobre las pruebas aportadas de la Fiscalía y será un juez de conocimiento el que finalmente apruebe este pacto entre el ente acusador y los procesados.

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Hay que recordar que este preacuerdo acogería a todos los presuntamente involucrados en los hechos, estos son: Luis Mariano Díaz, Stiben Rafael Bolaño De La Cruz, Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Alexis Rafael Jiménez Urina.