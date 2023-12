Hijo le propinó fuerte golpiza a su padre en medio de una discusión en Soledad, Atlántico

En el barrio Villa Mónaco de Soledad, Atlántico, un hombre identificado como Homero Castillo protagonizó una fuerte discusión con su propio padre, desencadenando una golpiza que quedó registrada en un video viralizado en las redes sociales durante este fin de semana.

La acalorada disputa entre padre e hijo, según testigos, surgió a raíz de desacuerdos sobre los gastos del hogar. En las imágenes, se escucha al padre reclamándole a su hijo, diciendo:

Tú aquí no pagas un carajo, te voy a vender la casa para ver a dónde vas a coger

Esta declaración parece haber desatado la furia de Homero Castillo, quien, entre amagues e intentos fallidos, finalmente procede a propinar una violenta golpiza a su progenitor, todo ello ante la impotente mirada de su madre que gritaba, "¡auxilio!".

Aquí el video:

La situación tomó tal relevancia que el señalado agresor emitió un video de disculpa pública, sentado al lado de sus padres. En el video, Homero expresó su pesar por lo sucedido y afirmó que los hechos no ocurrieron de la manera en que se presentan en la grabación. Además, denunció haber sido objeto de agresiones físicas en la calle y amenazas de muerte desde que el video se volvió viral.

"Yo he tenido inconvenientes, amenazas, me han estado golpeando en la calle, me tienen amenazado y viviendo en zozobra. Yo no soy una persona de buscar pleitos, ese día se nos subió la sangre, los ánimos estaban muy candentes, las cosas se dieron de una manera muy apresurada. Yo me siento apenado", declaró el hombre en el video.

Hasta el momento, la Policía de Barranquilla no ha emitido ningún comunicado sobre el caso.

