Hombre fingió ser ladrón para robar celular de su esposa, pero terminó asfixiándola en Usiacurí

Solo un par de horas después del asesinado de Lorena Avendaño Urueta, la comerciante de 41 años que fue asfixiada en su propia casa en el municipio de Usiacurí, Atlántico, autoridades determinaron que su muerte no fue en medio de un intento de robo como pretendieron disfrazarlo, sino un feminicidio en el que presuntamente estuvo involucrado su compañero sentimental junto a un amigo.

La tarde de este miércoles justamente la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado a Néstor Andrés Poveda Florián, esposo de la víctima, y a Oswaldo César Santiago Sierra, su amigo.

El fiscal del caso relató durante la audiencia que los dos hombres, luego de haber estado ingiriendo licor todo el día, ingresaron con los rostros cubiertos a la casa ubicada en el barrio Salsipuedes de Usiacurí, para fingir un hurto y llevarse su teléfono celular de Lorena, todo porque Néstor estaba obsesionado al ponerle fin a la relación.

“Acordaron ingresar en horas tardes de la noche con sus rostros tapados para que no fueran reconocidos y simular un hurto en la vivienda en que usted residía con su compañera y su hija menor. En el momento en que se da cuenta de la presencia de ustedes dos en su habitación, a lo que trata de pedir ayuda usted señor Néstor se le abalanza encima tapándole sus vías aéreas por lo que termina esto en una asfixia mecánica”, narró el Fiscal 13 Local de Sabanalarga destacado para alertas tempranas para homicidio, Johan Cervantes.

El representante del ente acusador contó que según familiares, Néstor y Lorena tenían una mala relación de pareja asociada con violencia psicológica, episodios de celos y acoso, al punto que desde hace un mes aproximadamente pese a vivir en la misma casa, dormían en habitaciones separadas, problemas que se agudizaron por una presunta infidelidad del hombre.

“La señora Carmen María Urueta, madre de la víctima, manifiesta en una de las entrevistas lo siguiente: ellos vivían en la misma casa, pero no dormían juntos, porque Néstor Poveda tenían problemas de pareja, él andaba con otra mujer. Hoy (5 de marzo) mi hija me llamó a las 6:30 de la tarde a decirme que había tenido problemas con Néstor, que la acosaba todo el día y que definitivamente no quería vivir más con él, pero ese hombre insistía”, leyó el fiscal.

La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para el lunes 11 de marzo a las 9:30 de la mañana.