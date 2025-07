Hombre que cayó de edificio incendiado en Barranquilla intentó hablar con su hermano antes de morir

Fredy Mandón Castro lamenta no haber podido contestar a tiempo la llamada que le realizó su hermano Wilson Mandón, de 60 años, para informarle que había un incendio en el conjunto Flores de Recreo, donde vivía desde hace 12 años.

Contó que, a las 4:30 de la madrugada del domingo, justo cuando se estaba presentando la emergencia por el incendio en la torre A y B del conjunto, su hermano Wilson lo llamó, pero él solo vio su teléfono hasta las 6:00 de la mañana, cuando la noticia ya estaba por todas las redes sociales.

“Él me hizo una llamada a las 4:30 de la mañana, pero desafortunadamente no escuché la llamada y de pronto era que estaba en pánico pidiéndome ayuda, pero no tuve la oportunidad de contestarle”, detalló Fredy.

Conjunto residencial Flores del Recreo, de Barranquilla. Blu Radio

A Wilson, quien era administrador de empresas y vivía solo, le habría ganado el desespero y murió al caer del piso 8 de su apartamento, cuando intentó evacuar la edificación amarrado de una sábana que no resistió su peso, contó Fredy.

“Mi hermano, en su desespero creo yo, por la afectación del humo pensó, abrió la puerta del apartamento y, al ver tanto humo, se puso nervioso, entró en pánico y tomó la decisión de pensar que eso se estaba incendiando totalmente, pero únicamente había humo y calor, entonces entró en pánico y tomó la decisión de amarrarse y tratar de bajar con una sábana. Desafortunadamente, la sábana no aguantó su peso y cayó al vacío”, indicó el hermano de la víctima.

Wilson Mandón trabajaba administrando una empresa familiar que tienen en la calle 30, en Barranquilla. El hombre era padre de dos hijos que viven en Cúcuta, a donde será llevado su cuerpo en las próximas horas.