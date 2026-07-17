Iba a controles y tenía instrucción de ir a esa clínica: Dadis por mujer que tuvo parto en la calle

Una escena que ha sido calificada como "aterradora" e "indignante" ha provocado el cierre preventivo de los servicios de consulta externa y atención de partos en la clínica Crecer de Cartagena.

La decisión fue tomada por el Departamento Distrital de Salud (Dadis), luego de que se viralizara un video en el que una mujer de 24 años tiene a su bebé en el suelo, justo frente a las instalaciones del centro hospitalario.

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Rafael Navarro, director del Dadis, aseguró que la paciente seguía instrucciones médicas precisas de acudir específicamente a la Clínica Crecer para el nacimiento de su bebé, debido a su edad gestacional, por lo que estaba cumpliendo rigurosamente con todos los lineamientos que se le habían dado.



Ante esto, el funcionario no se explica porque no se le brindó la atención de su parto.

"Ella iba a sus controles y tenía instrucción de ir a esa clínica. Lastimosamente, por motivos que seguimos nosotros investigando y de los cuales rechazamos totalmente, no tuvo por qué haber pasado este parto fuera de una institución de salud”, sentenció el director.

Incumplimiento de normas y "atención insegura"

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Clínica Crecer. Blu radio.

Tras una visita de inspección, las autoridades de salud evidenciaron hallazgos críticos en la prestación del servicio. Navarro fue enfático en que la institución no tiene excusa para lo sucedido:

“Realmente no hay una justificación de peso. Ellos pueden argumentar no tener una urgencia habilitada, pero cualquier clínica, cualquier hospital público o privado, están siempre para atender por ley a una mujer en trabajo de parto”, afirmó.

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El rechazo del alcalde

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó en sus redes sociales su inconformismo con el pronunciamiento de la clínica:

“No acepto este comunicado”, y anunció que la administración municipal acompañará a la madre con asesoría jurídica para que haya resarcimiento por lo sucedido.

Escuche la entrevista: