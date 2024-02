"El ICBF está carcomido por la corrupción, roban la plata de los niños": presiente Petro

En el primer encuentro oficial con los 32 nuevos gobernadores del país, el presidente Gustavo Petro le dijo sí a la propuesta de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y propuso además iniciar mesas técnicas para presentar un proyecto de ley al Congreso.

El mandatario señaló que una de las razones para reformar el SGP es que no destina recursos para la niñez, que es uno de los grandes problemas en las regiones, al tiempo que aseguró que entidades como el ICBF están carcomidas por la corrupción.

Eso está en nuestra política pública, sí, claro, hay un ICBF carcomido por la corrupción, es decir, se roban la plata de las niñas y los niños. Eso está en parte de nuestra política de educación pública, y por tanto, en parte en lo que llamamos SGP, pero cuando vamos a ese pedacito, cuando el Congreso puso las distribuciones, porcentajes, no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia señaló.

El presidente Petro sostuvo además que los estudios sobre violencia demuestran que la atención en los primeros años se refleja en los indicadores de violencia.

“Nosotros comenzamos con los estudios de violencia, y nos dijeron que si se cuidan los niños de 0 a 7 años tienes una sociedad pacífica (…) El problema no está en las armas, el problema no está en las cárceles. Sirve para sacar votos o no si el discurso es brutal, pero si no hay atención a la niñez entre los 0 y 7 a los años, no se va a solucionar el problema de la violencia”, agregó.

El acuerdo de paz no se cumplió ni en materia de verdad ni en transformación del territorio: Petro

Durante su intervención en Cartagena, el presidente cuestionó una vez más la implementación de los acuerdos de paz y dijo que en su encuentro con el Consejo de Naciones Unidas que sesiona por estos días en Colombia, dejó clara su posición.

“Lo que le dije al Consejo de seguridad, no se cumplió el acuerdo de paz, le pusimos conejo al acuerdo de paz, en ese y en otros temas. De 4.400 solicitudes de amnistía, de acuerdo a ese acuerdo de paz, se rechazaron 3.800. Hay 591 presos, pero en las materias sociales peor, de tres millones de hectáreas que debían entregarse a los campesinos transfiriendo propiedad solo van 213 mil hectáreas y 200 mil son de mi gobierno (…) No se cumplió ni en materia de verdad, ni en materia de transformación económica en los territorios”, aseguró.

Al término de su intervención, el presidente le propuso a los mandatarios transformar las regiones.

“Los elegidos democráticamente, no los poderes fácticos. Algunos ayudarán, otros no. Vamos a transformar el territorio (…)”, dijo.