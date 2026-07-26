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Incendio en Galapa consume bodega de empresa de plástico

Las llamas afectaron maquinaria, vehículos y gran parte de la estructura. Autoridades evalúan las causas de la conflagración.

Incendio en bodega de Galapa
El incendio comenzó a las 2:40 de la madrugada de este domingo, reportaron los bomberos de Galapa.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Un fuerte incendio se presentó a eso de las 2 y 40 de la madrugada de este domingo en la bodega de una empresa de plásticos, ubicada en el Parque Industrial Ferrari Park, en Galapa. El Cuerpo de Bomberos de ese municipio junto con el de Barranquilla atendieron la emergencia con varias máquinas para poder controlar las llamas.

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Las autoridades municipales informaron que a las 7 y 50 de la mañana los bomberos lograron sofocar el incendio que consumió gran parte de una bodega de una empresa productora de plástico, ubicada en ese parque industrial del municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico.

Según información preliminar entregada por bomberos de Galapa, la conflagración se inició a eso de las 2:40 de la madrugada y se propagó con rapidez.

Como lo muestran las imágenes de videos publicados en redes sociales, las llamas alcanzaron a consumir maquinaria, un camión, montacargas y, en general, gran parte de la estructura de la bodega.

Para atender esta emergencia fue necesario el trabajo en conjunto del cuerpo de bomberos de Galapa y Barranquilla, así como el uso de varias máquinas y más de 15 uniformados de la institución.

En este momento, entre 8 y 10 bomberos están haciendo remoción en la zona afectada de elementos orgánicos que se están descomponiendo a causa de las llamas.

Igualmente, también hacen un balance para establecer las causas que generaron las llamas y que, por fortuna, no dejan personas afectadas.

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