Incursión armada en negocio del sur de Barranquilla dejó dos muertos y cuatro heridos

Sicarios acabaron a tiros el encuentro familiar que sostenía un grupo de personas en un establecimiento de comercio del barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla, donde, en cuestión de segundos, pasaron de la risa al llanto al ver cómo seis de los que estaban allí reunidos fueron alcanzados por las balas.

Testigos contaron que el ataque fue perpetrado por cuatro hombres que llegaron a pie y abrieron fuego a diestra y siniestra, dejando muertos al joven Jean Carlos Peláez, de 23 años, y a Jesús David Garavito, de 33, quien resultó ser el objetivo del ataque. Además, quedaron heridas otras cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

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Garavito, quien sufrió 10 heridas a bala en el pecho y en las piernas, es el único de las víctimas que tenía pendientes con la justicia, de hecho, registraba 19 anotaciones judiciales desde 2013, por delitos como homicidio, secuestro, hurto, concierto para delinquir, uso de documentos falsos y porte ilegal de armas de fuego.



Los heridos fueron identificados como Isabella Senegal Angulo, de 22 años; Jaime Enrique Bracamonte Herrera, de 28; Tyson Enrique Fuentes, de 38, y un adolescente de 17 años.

Hipótesis del caso

Los móviles de esta incursión armada son materia de investigación, pero las primeras pesquisas apuntan a que detrás de esto estaría la banda delincuencial Los Costeños. Llama la atención que, según informaron trabajadores del lugar a las autoridades, previo al ataque hubo una discusión entre un cliente y el dueño del negocio por no dejar ingresar un arma de fuego al establecimiento. Esto es analizado en la línea investigativa.